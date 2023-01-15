После недовольства общественности хокимият Бухарской области и Министерство строительства и ЖКХ Узбекистана 14 января провели пресс-конференцию, где ответили на вопросы касательно проекта строительства туристического центра в Бухаре.

Минстрой: конкурс проводился, мнения специалистов учитывались

Хоким Бухарской области Ботир Зарипов сообщил (видео), что недавно по поручению президента представители хокимията посетили Индонезию и Малайзию «с целью привлечения туристов». По его словам, туризм — это один из драйверов развития региона в ближайшем будущем.

«Если посмотреть мировой опыт, то у некоторых стран доля туризма в валовом региональном продукте составляет 70−80%. Туризм — это не только строительство гостиниц. Туризм — это развитие инфраструктуры, дальнейшее развитие культуры, создание рабочих мест, налоговые поступления в бюджет, экспорт и другое», — сказал он.

Глава хокимията сообщил, что к 2025 году ожидается увеличение потока туристов в Бухарскую область до 8−10 миллионов человек (в 2022 году оценочное число туристов составило 3,5 миллиона, включая 2,9 миллиона отечественных туристов и 550 тысяч иностранных). Он отметил, что в Бухаре есть для этого инфраструктура, но она не отвечает требованиям.

Минстрой в своём сообщении заявил, что «строительство туристического центра в городе Бухара означает появление новой истории в Новом Узбекистане».

Отмечается, что для повышения туристического потенциала города в Бухаре было изучено пять мест, разработаны эскизы и генеральные планы, проведены презентации и проведён открытый конкурс среди инвесторов, «изучены мнения, предложения многочисленных зарубежных специалистов и архитекторов». Отметим, что в СМИ и официально об этом ничего не сообщалось.

Исходя из этого «во исполнение протокола Кабинета министров Республики Узбекистан №296 от 2 декабря 2022 года „Об осуществлении широкомасштабных работ по строительству и благоустройству в Бухарской области“ для создания в Бухаре Туристического центра был отобран участок в 32,6 га между улицами Иброхима Муминова, Хамзы и Хафиза Таниша».

«Согласно проекту, за счёт создания на территории Туристического центра небольших гостиниц, соответствующих внешнему виду старому городу Бухары, и появлению „туристического городка“ в национальном и современном стиле будет создана возможность свободного пешего передвижения туристов», — отмечается в сообщении Минстроя.

В сообщении планируемый городок называется «логическим продолжением исторического центра» Бухары, где для «увеличения продолжительности нахождения туристов» планируется наладить круглосуточно работающие объекты и проводить различные мероприятия.

«Хокимияту не нужно такое большое здание»

Проектом планируется снос 29 государственных объектов, включая здания хокимиятов Бухарской области и города Бухары, областной прокуратуры, Бюро принудительного исполнения, школы №2, Бухарского государственного медицинского колледжа, колледжа культуры, стадиона «Бухара арена», ЗАГСа и других.

Здания хокимиятов и других объектов намечено перенести в новый административный центр. Для первого этапа проекта выделено 100 га земли на территории махаллей «Гулчорбог» и «Отбозор», отметили в Минстрое. В течение 2023−2025 годов, на которые рассчитан проект, в новом административном центре планируется построить центральную площадь, центры культуры и молодёжи, спорткомплекс, парк «Новый Узбекистан» и другие объекты.

Говоря о многоэтажном здании хокимията, хоким области заявил: «Нам не нужно такое больше здание».

Что касается недавно реконструированного стадиона, то вопрос его сноса будет решаться только «после того, как инвестор построит новый стадион, которы должен быть лучше старого».

«Для строительства этого объекта [туристического центра] не будет потрачен ни один сум бюджетных денег. Кто бы это ни построил, будет строить за свой счёт и риски», — заверил глава областной администрации.

Министр строительства и ЖКХ Батыр Закиров заявил, что в настоящее время проводится инвентаризация объектов на месте строительства.

«Чьё здание, какая квадратура, сколько стоит — всё это изучается. Знайте, предприниматели, которые входят в этот проект,. здесь будет деление на лоты. Предприниматель, который войдёт в этот проект, на своём лоте будет и сносить, и строить. Это уже будет его дело. Вот такие условия. Государство не будет этим заниматься. У кого есть силы и средства, могут взять лот», — рассказал он.

Глава Минстроя заявил, что после разработки проекта он будет согласован с ЮНЕСКО, а затем документ будет опубликован для общественного обсуждения. По его словам, для согласования с ЮНЕСКО требуется минимум один год из-за сложной процедуры. Он пообещал, что без разрешения ЮНЕСКО «не будет забит ни один гвоздь», пишет Kun.uz.

По словам одного из участников пресс-конференции, жители Бухары потеряли доверие к «строительству после сноса». Они привели в пример проект Bukhara City, снос крытого рынка и ювелирного рынка, на месте которых ничего не построено или строительство идёт медленно.

Министр строительства и ЖКХ попытался объяснить, почему заказчиком объектов на территории 32,6 га выбрана компания Enter Engineering.

«Они сделали проект туристического центра в Самарканде. Предыдущий проект в Самарканде делали китайская компания и другие организации. Среди них Enter Engineering получила проект. Там тоже было разделение на лоты», — заявил он.

Как мы сообщали ранее, в центре Бухары планируется построить туристический центр. Заказчиком выбрана Enter Engineering, строившая такой же центр в Самарканде. Для создания комплекса на 32,6 га площади могут снести здания хокимиятов, прокуратуры, спортивную арену и других. Жители выступили против и обратились к президенту.

Обсерватория культурного наследия Alerte Héritage выразила беспокойство за будущее зданий хокимиятов города Бухары и Бухарской области, которые «рискуют обернуться глянцево-алюкобондовой или псевдоисторической пародией на себя».

Kun.uz сообщил, что участок, выбранный для строительства туристического центра, находится в буферной зоне исторического центра Бухары, поэтому представительство ЮНЕСКО в Узбекистане проект не поддержало. Агентство культурного наследия напомнило правительству, что любой проект в этой сфере должен быть согласован с агентством и ЮНЕСКО.

В сети появились сообщения, что президент Шавкат Мирзиёев поручил приостановить проект туристического центра, который вызвал недовольство населения. Сообщается также, что стадион футбольного клуба «Бухоро» не будет снесён, а сам проект могут перенесли в другое место.