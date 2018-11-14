В середине ноября стартует череда ярких открытий фирменных магазинов кондитерских изделий Crafers, ранее известных под брендом Amilov. Кондитерская продукция Crafers, выпускаемая под маркой «Сделано в Узбекистане», за короткий срок смогла занять почетное место в сердцах потребителей. В связи с высоким спросом на продукцию, было принято решение об открытии сети фирменных магазинов в наиболее удобных локациях Ташкента.
Пока открыт один магазин Crafers, расположенный на самой фабрике кондитерских изделий. В ближайшее время состоится грандиозное открытие второго филиала Crafers, расположенного на Алайском рынке. Последние приготовления завершены, и в скором времени новый магазин распахнет свои двери для покупателей.
В Crafers Алайский будет представлен широкий ассортимент продукции высокого качества: печенья, мармелад с различными вкусами, маршмеллоу, вафельные крекеры и так далее. В производстве кондитерских изделий используется современное оборудование, качественное сырье и оригинальные рецепты.
Создатели кондитерских изделий Crafers отдают предпочтение полезным и натуральным продуктам, а не синтетическим заменителям. Технологи торговой марки учитывают предпочтения каждого и работают над изготовлением новых сладостей, чтобы наиболее утонченный гурман смог найти свой лакомый кусочек.
Команда Crafers приглашает всех на открытие.
Crafers — это сочетание вкуса, высокого качества и доступных цен.
С датами открытий магазинов можно ознакомиться на официальной странице Crafers в Facebook.
Адреса будущих магазинов:
Crafers Алайский: Юнусабадский р-н, ул. Амира Темура, дом 40.
Crafers Бешагач: Чиланзарский р-н, ул. Алмазар, дом 175.
Crafers Чиланзар: Чиланзарский р-н, квартал-Ц, ул. Катартал, 28
Ориентир: ТРК Atlas Чиланзар.
Crafers Юнусабад: Юнусабадский р-н, 19 квартал, ул. Юнусота, 119.&nbs;
Ориентир: бывший Сайрам базар, ТРК Atlas Юнусабад.
Crafers Караташ: Шайхонтохурский р-н, ул. Караташ, 11А.
Ориентир: Ассоциация банков Узбекистана, ТЦ MEDIAPARK Караташ.
Crafers Рохат: Бектемирский р-н, круг Рохат.
Ориентир: ТЦ MEDIAPARK Рохат.
Crafers Сергели: Сергелийский р-н, ул. Янги Сергели.
Ориентир: авторынок Сергели, ТЦ MEDIAPARK Сергели.
Crafers Ипак Йули: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Буюк Ипак Йули.
Ориентир: гостиница «Саёхат», ТЦ MEDIAPARK Ипак Йули.
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