В середине ноября стартует череда ярких открытий фирменных магазинов кондитерских изделий Crafers, ранее известных под брендом Amilov. Кондитерская продукция Crafers, выпускаемая под маркой «Сделано в Узбекистане», за короткий срок смогла занять почетное место в сердцах потребителей. В связи с высоким спросом на продукцию, было принято решение об открытии сети фирменных магазинов в наиболее удобных локациях Ташкента.





Пока открыт один магазин Crafers, расположенный на самой фабрике кондитерских изделий. В ближайшее время состоится грандиозное открытие второго филиала Crafers, расположенного на Алайском рынке. Последние приготовления завершены, и в скором времени новый магазин распахнет свои двери для покупателей.

В Crafers Алайский будет представлен широкий ассортимент продукции высокого качества: печенья, мармелад с различными вкусами, маршмеллоу, вафельные крекеры и так далее. В производстве кондитерских изделий используется современное оборудование, качественное сырье и оригинальные рецепты.





Создатели кондитерских изделий Crafers отдают предпочтение полезным и натуральным продуктам, а не синтетическим заменителям. Технологи торговой марки учитывают предпочтения каждого и работают над изготовлением новых сладостей, чтобы наиболее утонченный гурман смог найти свой лакомый кусочек.

Команда Crafers приглашает всех на открытие.

Crafers — это сочетание вкуса, высокого качества и доступных цен.





С датами открытий магазинов можно ознакомиться на официальной странице Crafers в Facebook.

Адреса будущих магазинов:

Crafers Алайский: Юнусабадский р-н, ул. Амира Темура, дом 40.

Crafers Бешагач: Чиланзарский р-н, ул. Алмазар, дом 175.

Crafers Чиланзар: Чиланзарский р-н, квартал-Ц, ул. Катартал, 28

Ориентир: ТРК Atlas Чиланзар.

Crafers Юнусабад: Юнусабадский р-н, 19 квартал, ул. Юнусота, 119.&nbs;

Ориентир: бывший Сайрам базар, ТРК Atlas Юнусабад.

Crafers Караташ: Шайхонтохурский р-н, ул. Караташ, 11А.

Ориентир: Ассоциация банков Узбекистана, ТЦ MEDIAPARK Караташ.

Crafers Рохат: Бектемирский р-н, круг Рохат.

Ориентир: ТЦ MEDIAPARK Рохат.

Crafers Сергели: Сергелийский р-н, ул. Янги Сергели.

Ориентир: авторынок Сергели, ТЦ MEDIAPARK Сергели.

Crafers Ипак Йули: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Буюк Ипак Йули.

Ориентир: гостиница «Саёхат», ТЦ MEDIAPARK Ипак Йули.

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