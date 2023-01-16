Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 16 января по энергокризису объяснил причины увольнения хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаев. Пресс-служба главы государства опубликовала видео его выступления.

«Наше население выражает серьёзные возражения касательно обеспечения природным газом и электричеством, качеству коммунальных услуг. Все мы это видим. Я сам вижу неготовность [руководителей] к сегодняшней ситуации, особенно руководители всех уровней города Ташкента. Это видит и наш народ», — заявил глава государства.

На сегодняшний день, несмотря на то, что в столице установлено дневное ограничение электроэнергии на 3 млн кВт*ч, около 6000 оптовых потребителей отключены от газоснабжения, в 120 из 584 махаллей произошли отключения электричества и газа.

Только 15 января в Ташкенте 7 трансформаторов высокого и 524 низкого напряжения, а также 87 трансформаторов в Ташкенте вышли из строя, не справившись с повышенной нагрузкой. Особенно в Юнусабадском, Мирзо-Улугбекском и Учтепинском районах произошли аварии около 100 аварий за день.

«Почему такое происходит в столице? Почему мы не подготовились заранее? Меня мучает вопрос, куда смотрели ответственные [руководители] Кабинета министров, несмотря на то, что мы столько про это говорили. В связи с этим из-за отсутствия подготовки к зимнему сезону без предварительной оценки я освободил от должности хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева», — сказал президент.

«Вчера в штабе я снял его с должности. За пустые слова, ложную сводку, за то, что не спустился вниз, за то, что у этого бессовестного ноги оторвались от земли, я уволил его», — отметил он.

Глава государства ранее также подверг критике отсутствие генплана столицы, из-за чего количество самовольно построенных объектов превысило 250. При разрешении строительства отсутствует точный расчёт нагрузки на существующую инфраструктуру, не принимаются меры для предотвращения замерзания продуктов на рынках и роста их цен, сказал он.

Шавкат Мирзиёев также дал задание СГБ и Генпрокуратуре Узбекистана расследовать деятельность уволенных сегодня чиновников и в случае нарушений закона привлечь их к строгой ответственности.