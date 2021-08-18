Фабрика Crafers выставлена на продажу.
На фабрике имеются 12 производственных линий. Установлено оборудование для производства кондитерских изделий предприятий Австрии (HAAS), Германии (TanisFoodTec, Winkler, Hebenstreit, Sollich, Chocotech, Hansel), Дании (Aasted), Италии (Polin), Швейцарии (Buhler).
Фабрика выпускает 256 видов кондитерских изделий. Годовая производственная мощность составляет 46 тысяч тонн. Производственный завод имеет сертификаты ISO 9001, ISO 22000.
Площадь производства составляет 35 тысяч кв. м.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 97−409−05−05.
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