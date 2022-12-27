Строительная компания Discover Invest реализует первый этап проекта по закрытию оврагов в Ташкенте и строительству здесь дороги и других объектов. Компания выиграла тендер на реализацию проекта, который проводился летом, предложив стоимость 307,8 млрд сумов.

«Газета.uz» сообщала, что 23 ноября 2021 года хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев просил у президента выделить 450 млрд сумов для ликвидации оврагов в Шайхантахурском районе. «Если мы поскорее от них не избавимся, они продолжат распространять болезни», — сказал тогда Шавкат Мирзиёев.





Градоначальник презентовал главе государства проект строительства дороги между улицами Нурафшан и Караташ, а также многоэтажных домов и коттеджей вдоль этой дороги.

Спустя год, 25 ноября, хоким города подписал решение, согласно которому коллекторы Жангох, Чукуркуприк и Захарык, протекающие через Шайхантахурский район, планируется закрыть (сделать подземными), построить поверх них и на прилегающей территории дорогу, зелёные зоны, пешеходные и велосипедные дорожки.





Новые земельные участки, которые появятся после выравнивания коллекторов, было намечено разделить на лоты и выставить на аукционные торги для строительства объектов.

На днях хокимият Ташкента сообщил, что проект по закрытию коллекторов Жангох, Чукуркуприк и Захарык стартовал в августе. По словам начальника отдела строительства Гофуржона Исмоилова, на данный момент забетонировано 400 м из 4,4 км коллектора.





Турецкий специалист Умит Атак, привлечённый в качестве консультанта, сообщил, что на первом этапе планируется построить дороги в верхней части двух коллекторных линий общей протяжённостью 3,5 км и шириной 900 м.

В репортаже хокимията говорится, что благодаря закрытию коллекторов появится возможность социально-экономического развития прилегающих территорий, создания необходимой инженерной и коммунальной инфраструктуры в махаллях, предотвращения незаконного выброса отходов и снижения распространения инфекционных заболеваний, а также сокращения количество правонарушений и преступлений.

Дирекция по строительству и эксплуатации предпринимательского центра Daryo Bo’yi Business City при хокимияте Ташкента с 16 июля по 2 августа проводила тендер для отбора компании, которая реализует первый этап проекта. По его итогам победителем, согласно данным на сайте Министерства строительства, стала Discover Invest, которая предложила 307,81 млрд сумов. Резервным победителем была выбрана Mimar Group.

Согласно документу, срок реализации проекта составляет 657 дней, сумма финансирования на 2022 год — 70 млрд сумов за счёт государственного бюджета.

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О Discover Invest

По данным Единого государственного регистра предприятий и организаций, компания Discover Invest была зарегистрирована в сентябре 2008 года. Долей в 56,9% владеет Исмаил Исраилов, 43,1% — Абдурасул Захидов.

Исмаил Исраилов (сообщалось, что он является племянником хокима Ташкента) ранее работал директором и замдиректора Akfa Engineering and Management. Он также имеет доли в типографии Kolorpak (36,7%) и телерадиоканале Zo’r TV (50%). Абдурасул Захидов в январе 2020 года награждался орденом «Дустлик» в качестве директора Discover Invest. Компания строила парки Tashkent City и «Ашхабад», гостиницу Hilton с конгресс-центром, завод Imzo и Artel, Akfa Medline и другие объекты.

Согласно информационно-поисковой системе «Интеллектуал мулк» Агентства по интеллектуальной собственности, торговым знаком Discover Invest владеет Power Construction Planet (ныне — Discovery Invest). Заявку на регистрацию знака (патента) подавала J-United Group, единственным учредителем которой является Джахонгир Артыкходжаев. В октябре 2021 года эта компания владела в общей сложности более чем 200 товарных знаков (сейчас осталось 23), включая Discovery Invest Akfa.

Ранее сообщалось, что Discovery Invest без тендера получила проект строительства парка, детской игровой площадки и площадки Workout на берегу канала Дустлик в Нукусе на 34,2 млрд сумов.

В 2019—2020 годах в рамках закрытого для общественности постановления правительства (ДСП — документ для служебного пользования) Discover Invest была без тендера выбрана для реализации следующих проектов:

строительство Ташкентского цифрового ситуационного центра — 122,2 млрд сумов;

благоустройство некоторых участков Шайхантахурского района — 25 млрд сумов;

строительство здания Управления по чрезвычайным ситуациям в Мирзо-Улугбекском районе столицы — 31 млрд сумов;

Кроме того, решением правительства Discover Invest вместе с Grand Road Tashkent без тендера получила проекты на 196,7 млрд сумов.