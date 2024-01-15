Рейтинг устойчивости предпринимателей намерены запустить в Узбекистане к 1 марта. С презентацией о его внедрении в понедельник ознакомился президент Шавкат Мирзиёев.

Как сообщила пресс-служба президента, рейтинг предусматривает разделение предпринимателей на 4 категории по 23 критериям, таким как продолжительность деятельности, уровень рентабельности, платёжная дисциплина, участие в обеспечении занятости населения и размер заработной платы.

Рейтинг будет формироваться на основе данных налоговых, юстиционных и судебных органов. Каждый предприниматель сможет узнать свою позицию и оценку в режиме реального времени.

Для предпринимателей с высоким рейтингом будут отменены все налоговые проверки, сумма налога на добавленную стоимость будет возвращена за одни сутки, а переплата по другим видам налогов — в течение трёх дней. Будет создана возможность взаимозачёта таможенными и налоговыми органами НДС при импорте и реализации товаров.

Срок оплаты стоимости государственного имущества и земельных участков, приобретённых на аукционе, будет продлён с 3 до 5 лет. При единовременном внесении первоначального взноса в размере не менее 15% годовые проценты на оставшуюся сумму начисляться не будут.

«Рейтинг важен и тем, что теперь деятельность предпринимателей будет оцениваться не налоговыми органами, а электронной системой. В дальнейшем субсидии, льготы и преференции будут предоставляться исходя из рейтинга. Предприниматели будут стремиться попасть в ряды дисциплинированных предпринимателей и получить больше возможностей», — говорится в сообщении.

С другой стороны, рейтинг должен стать «системой защиты, предоставляя предпринимателям достоверную информацию о своих партнёрах, предупреждая о риске сомнительных сделок и недобросовестной конкуренции». Это, как ожидается, послужит сокращению «теневой» экономики.





Шавкат Мирзиёев указал на необходимость тщательной проработки системы и обеспечения её эффективности и объективности.

«Класс предпринимателей становится ведущей силой в обществе, и молодёжь ориентируется на них. Теперь через этот рейтинг необходимо стимулировать среди предпринимателей законопослушность, дисциплинированность и инициативность. В реализации и обеспечении эффективности рейтинга важная роль должна принадлежать Общественному совету по поддержке предпринимательства», — сказал президент.

Глава государства подчеркнул важность адресной работы с предпринимателями с низким рейтингом, а также содействия им в активизации и восстановлении своей деятельности.

О внедрении рейтинга говорилось в ходе открытого диалога президента с предпринимателями прошлым летом.