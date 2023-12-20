Заместитель премьер-министра, министр экономики и финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров на заседании Сената Олий Мажлиса 20 декабря рассказал, как планируется легализовать рабочие места в сфере строительства, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

По его словам, за 11 месяцев в стране легализовано 520 тысяч рабочих мест, то есть рабочие стали плательщиками налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Он отметил, что наибольшее число скрытых рабочих мест находится в сферах строительства, торговли, включая общепит, и услуг.

Помимо легализации работников, имеются проблемы с трудовым договором и требованиями к квалификации рабочих, сказал он.

Как ранее отмечал Кучкаров, для обеления неформальной экономики совместно с Администрацией президента подготовлен проект постановления главы государства, который находится на последних этапах утверждения.

Согласно документу, по его словам, с 1 апреля 2024 года будет введена «норма указания числа необходимых рабочих» для строительства того или иного объекта. На первом этапе требование коснётся только объектов, возводимых за счёт бюджетных средств.

«Компании строят очень крупные объекты, но в их штате указано только четыре человека. Это невозможно, чтобы четыре человека построили такие многоэтажные объекты. Поэтому введём эту норму [о числе необходимых работников] при строительстве объектов, финансируемых из бюджета», — сказал Джамшид Кучкаров.

Кроме того, поэтапно будет введена норма о числе работников с подтверждённой квалификацией, которая тоже сначала коснётся объектов с бюджетным финансированием. «Например, при строительстве школы, согласно строительным нормам, требуется один прораб, один бетонщик, четверо [мастеров] по кладке кирпича, четверо специалистов по отделочным работам. То есть мы введём требование о числе работников с подтверждённой квалификацией», — заявил вице-премьер.

Джамшид Кучкаров отметил, что сейчас Министерство занятости и сокращения бедности разрабатывает требования к различным квалификациям. «Их надо утвердить, а потом провести экзамены. Сейчас мы не можем сразу всем утвердить квалификацию, нет такой возможности», — сказал он.

Глава Минэкономики и финансов рассказал, что Минзанятости совместно с помощниками хокимов провели подомовой обход в Самаркандском районе, чтобы определить реальное число безработных и нуждающихся в социальной помощи.

«Стало известно, что по официальной статистике в этом районе число безработных составляет 10 тысяч человек, но после подомового обхода их оказалось 3000. Почему? Потому что кто-то неофициально работает строителем, другой работает неофициально в магазине и так далее. Одним словом, это очень большая и сложная проблема», — подчеркнул вице-премьер.

В июне 2022 года Налоговый комитет озвучил схему уклонения от налогов в сфере строительства. В их числе — сокрытие реального количества работников, фактических объёмов выполненных работ, искусственное завышение расходов и другие.