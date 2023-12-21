Добыча газа в Узбекистане за 11 месяцев 2023 года составила 42,75 млрд кубометров и снизилась на 9,6%, или 4,56 млрд кубометров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчёта Агентства статистики о промышленном производстве, который изучила «Газета.uz».

Среднемесячный показатель производства газа составил 3,89 млрд кубометров, тогда как за январь-ноябрь 2022 года в среднем добывалось по 4,3 млрд кубометров газа в месяц.

В ноябре добыча упала до 3,79 млрд кубометров — почти такой же объём, как и в предыдущий месяц, но на 10,2%, или на 433,8 млн кубометров ниже, чем в ноябре 2022 года (4,3 млрд).

Нехватку внутреннего производства власти покрывают за счёт импорта газа из Туркменистана и России, что превращает Узбекистан в нетто-импортёра газа.

Производство электроэнергии за 11 месяцев увеличилось на 4,5%, или на 2,98 млрд кВт·ч, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 66,67 млрд до 69,66 млрд кВт·ч. В ноябре выработано 6,63 млрд кВт·ч, что на 1,4% меньше показателя этого месяца за прошлый год.

Напомним, что около 80−85% производимой электроэнергии приходится на тепловые электростанции, которые работают на газе.





Добыча угля за январь-август уже превысила прошлогодние показатели после резкого падения в первом полугодии. Объёмы достигли 3,77 миллиона тонн (+10,4%), в том числе в августе — рекордные за последние годы 673,7 тысячи тонн, что на 40,2% больше августа 2022 года.

Добыча угля за 11 месяцев выросла до 5,73 млн тонн (+19,1%), однако после стремительного роста производства в предыдущих кварталах после сентября (685 тысяч тонн) начался спад. В октябре добыто 657 тысяч тонн угля, в ноябре — 614 тысяч тонн. Но, тем не менее, это намного больше месячных показателей прошлого года (484 и 432 тысячи тонн).

Добыча нефти упала с 721,3 до 709,3 тысячи тонн (-1,7% или 12 тысяч тонн). Производство сокращается четвёртый месяц подряд — с 64,7 тысячи тонн в июле до 60,9 тысяч тонн в ноябре, что является минимальным показателем за последние два года. Для сравнения: в ноябре 2022 года добыча нефти составляла 65 тысяч тонн.

За этот период произведено 1,21 млн тонн автомобильного бензина, что по сравнению с соответствующим периодом 2022 года больше на 8,7%, или на 97,4 тысячи тонн. После резкого падения добычи в мае из-за ремонта на Бухарском нефтеперерабатывающем заводе в июне выпущено более чем в 2 раза больше топлива — 100,1 тысячи тонн, в июле — 133,2 тысячи тонн, в августе — 108 тысяч тонн, в сентябре — 113,8 тысячи тонн, в октябре — 100,3 тысячи тонн.

В ноябре выпущено 109,3 тысячи тонн бензина, что чуть меньше, чем в ноябре прошлого года.

Производство тепловой энергии за восемь месяцев упало на 9,1% — с 23,3 до 21,2 млн Гкал, газового конденсата — с 1,17 до 1,09 млн тонн (-7%).

Несмотря на проблемы в энергетике, по данным Агентства статистики, удалось добиться роста промышленного производства на 6%.

«Газета.uz» ранее писала, что за счёт снижения налоговых ставок на природный газ в 3 раза, на нефть и газовый конденсат — в 2 раза госбюджет Узбекистана недополучил 538,1 млрд сумов налога за пользование недрами в 2022 году. При этом в прошлом году добыча газа упала на 4%, газового конденсата — на 2,8%. Производство нефти увеличилось всего на 1,8%.

Ранее мы подробно рассказывали о том, какие компании работают на нефтегазовых месторождениях Узбекистана.