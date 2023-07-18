Вице-премьеры Узбекистана и Казахстана Жамшид Ходжаев и Серик Жумангарин 17 июля провели в Астане заседание совместной рабочей группы. Стороны рассмотрели исполнение совместных проектов, инвестиционных соглашений и торговых контрактов, запланированных к реализации по итогам переговоров президентов двух стран в декабре 2022 года.

По данным пресс-службы казахстанского правительства, сторонами запланированы крупные проекты в различных отраслях экономики. В частности, реализуется проект по запуску производства бытовой техники Artel в Карагандинской области. Проект разбит на несколько этапов, старт запуска — 2025 год. Под брендом Artel запланирован выпуск кухонных плит, пылесосов, телевизоров, мини-печей, стиральных машин.

Потенциал развития в этой сфере Казахстан оценивает в 8,95 млрд долларов, из которых 7,97 млрд долларов — экспорт. Уже завершена разработка проектно-сметной документации, ведутся строительно-монтажные работы, поставлено около 10% оборудования.

В Шымкенте и Туркестанской области реализуются проекты по созданию текстильных комплексов. В апреле стороны договорились об экспериментальном посеве и последующей переработке на заводе Zhanassyl сортовых семян хлопка Узбекистана. Сейчас в регионе семенами «Наманган-77» засеяно 30 га.

Помимо крупных инфраструктурных проектов стороны взаимодействуют по проектам в агропромышленном комплексе. Это строительство завода по переработке плодово-ягодных культур, рафинации подсолнечного масла, строительству откормочной площадки на 20 тысяч голов крупного рогатого скота и мясоперерабатывающего комплекса и другие.

Участники встречи обсудили возможности увеличения пропускной способности пограничных пунктов, повышения тарифов на перевозку казахстанского угля в Узбекистан, активизацию мультимодального транспортного маршрута «Китай — Казахстан — Узбекистан — Туркменистан — Иран».

К 2025 году экспорт казахстанского энергетического угля в Узбекистан планируется увеличить с 0,5 млн до 12,8 млн тонн в год на фоне падения добычи в Узбекистана и планов перевести теплицы, цементные и кирпичные заводы, детсады, школы и больницы на угольное топливо.

Обсуждалась также возможность снижения тарифов на транзит казахстанской мукомольной продукции по территории Узбекистана. Объем экспорта муки из Казахстана в Афганистан по территории Узбекистана в историческом максимуме в 2017 году достигал показателя 1,209 млн тонн. В последующих годах этот показатель значительно снизился: в 2021 — 536 тысяч тонн, в 2022-м — 816 тысяч тонн, за шесть месяцев этого года — всего 275 тысяч тонн.

Афганистан является крупным рынком сбыта муки для Узбекистана. В 2020 году узбекская сторона экспортировала муку на 217,5 млн долларов, что тогда составило 28% всего экспорта в Афганистан. В прошлом году Узбекистан поставил за границу зерновые и продукты из них на 357,7 млн долларов, большая часть из этого объёма ушла на афганский рынок.

Казахстанская сторона обратилась к узбекистанской с просьбой рассмотреть возможность предоставления тарифных преференций к базовому тарифу на транзитные перевозки по территории Узбекистана в Афганистан железнодорожным транспортом. Участники встречи договорились создать экспертную рабочую группу для обсуждения благоприятных тарифных условий по железнодорожным перевозкам и выработки конкретных предложений.

Как мы сообщали ранее, UzAuto Motors планирует запустить мелкоузловую сборку автомобилей Chevrolet Onix в Казахстане в первом квартале 2024 года. Крупноузловая сборка этой модели ведётся с мая этого года.