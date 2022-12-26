Государственный комитет по статистике объяснил причины неожиданного большого объёма импорта угля в Узбекистан за прошлый месяц.

В докладе о внешнеторговом обороте Узбекистана за 11 месяцев первоначально сообщалось, что за январь-октябрь было импортировано угля на 93,1 млн долларов, тогда как только за ноябрь эта цифра составила 173 млн долларов (всего 266,1 млн долларов).

Показатели импорта газа, угля и электричества до и после внесения изменений Госкомстатом.

Такой «беспрецедентный» объём импорта угля вызвал вопросы. Финансист Отабек Бакиров спросил, кто и по какой цене импортирует уголь, сколько бюджетных средств выделяется на эти цели, сколько электроэнергии было выработано взамен и сколько это стоило.

Он сослался на данные Казахстана, где в январе-августе это полезное ископаемое стоило в среднем 28,72 доллара, согласно которым импорт составил примерно 6 млн тонн угля.

«Если в ноябре мы закупили уголь в наиболее близком к нам по логистике Казахстане, то это 6 млн тонн угля. Может ли железная дорога перевезти столько угля? На каких складах хранится этот уголь? Его можно увидеть?» — спросил он.

22 декабря Госкомстат сообщил, что в опубликованной информации была ошибка и что в доклад о внешнеторговом обороте внесены изменения.

«По техническим причинам… показатели импорта угля и природного газа поменялись строками. Данные показатели восстановлены в правильном порядке», — сообщили в комитете.

По запросу «Газеты.uz» Госкомстат предоставил данные по импорту угля за 11 месяцев 2021 и 2022 годов.

Страны

январь-ноябрь

2021 г.

кол-во (тонна)

млн.долл. США

Уголь, кокс и брикеты

2 225 624,2

85,4

Казахстан

1 261 521,5

50,0

Кыргызстан

931 073,7

27,3

Россия

26 671,9

7,5

Литва

923,0

0,3975

Таджикистан

4 861,6

0,1173

Латвия

106,5

0,0492

Беларусь

125,9

0,0275

Китай

33,9

0,0184

Нидерланды

8,5

0,0148

Турция

29,0

0,0084

Эстония

28,3

0,0083

Германия

16,3

0,0079

Украина

43,8

0,0055

Финляндия

15,5

0,0046

Афганистан

124,8

0,0037

Иран

40,0

0,0006







Страны

январь-ноябрь 2022 г.

кол-во (тонна)

млн долл

Уголь, кокс и брикеты

2 396 474,7

105,82

Казахстан

1 296 497,4

51,12

Кыргызстан

1 034 036,8

32,28

Россия

62 629,7

21,78

Литва

763,0

0,31

Таджикистан

2190,1

0,19

Беларусь

182,7

0,061

Эстония

91,0

0,037

Латвия

42,1

0,015

Финляндия

27,6

0,013

Германия

12,0

0,006

Турция

2,3

0,002







Согласно данным статистики, за январь-ноябрь 2021 года в Узбекистан импортировано 2,23 млн тонн угля на 85,4 млн долларов (около $38,3 за тонну) — в среднем по 185,4 тысячи тонн в месяц. Больше половины (56,5%) объёма приходится на Казахстан, откуда завезено 1,26 млн тонн угля на 50 млн долларов, что составляет в среднем 39,6 доллара за тонну.

На втором месте по объёмам — Кыргызстан, который поставил 931,1 тысячи тонн угля на 27,3 млн долларов ($29,2 за тонну).

Кроме того, импортировано 26,7 тысячи тонн угля из России за 7,5 млн долларов ($281,2 за тонну), которая в 7 раз дороже казахстанской и почти в 10 раз дороже кыргызстанской продукции.

За 11 месяцев 2022 года, по уточнённым данным, в страну поставлено на 7,6% больше угля — 2,39 млн тонн за 105,8 млн долларов. Средняя цена импорта также возросла до 44,1 доллара (+15,3%).

Импорт из Казахстана увеличился незначительно — до 1,296 млн тонн за 51,1 млн долларов ($39,4 за тонну).

Кыргызстан увеличил поставки до 1,03 млн тонн за 32,3 млн долларов ($31,2 за тонну), а Россия — до 62,53 тысячи тонн ($347,8 за тонну).

Если средняя стоимость импорта из Казахстана немного снизилась, то из Кыргызстане она выросла на 6,8%, из России — на 23,7%.

Однако в статистических данных Казахстана и Узбекистана по торговле углём наблюдается существенная разница.

Данные по поставкам каменного угля, брикетов, кокса в Узбекистан

Страна

январь-октябрь 2022 года

январь-октябрь 2021 года

Кол-во (тонн)

млн. долл.

Кол-во (тонн)

тыс. долл.

Данные Казахстана

364 556,9

9,90

335 019,6

8,37

Данные Узбекистана

1 141 162,0

44,8

1 166 790,9

46,4

Разница

3,1

4,5

3,5

5,5



Источник: Госкомстат Узбекистана и Бюро национальной статистики Казахстана.

В частности, как выяснила «Газета.uz» из данных Бюро национальной статистики Казахстана, за январь-октябрь казахстанская сторона экспортировала в Узбекистан угля на 364,5 тысячи тонн на 9,9 млн долларов, тогда как Узбекистан сообщил об импорте 1,14 млн тонн на 44,8 млн долларов, что в 3 раза больше данных соседней страны в натуральном и 4,5 раза — в стоимостном выражении.

Как пояснили в Госкомстате Узбекистана, товарная группа в статистике включает также бурый уголь (лигнит, код ТН ВЭД 2702), тогда как Казахстан представил данные только по каменному углю (код ТН ВЭД 2701).

Код ТН ВЭД и страны Январь-октябрь 2022 Кол-во (тонн) Млн долл 2701 (каменный уголь)



Всего 676 252,6 26 035,6 Афганистан - - Казахстан 288 251,3 11 568,9 Кипр - - Кыргызстан 374 988,8 12 036,3 Литва - - Пакистан - - Польша - - Россия

10 842,0 2 239,7 Таджикистан 2 168,3 188,7 Турция 2,3 2,0 2702 (бурый уголь)



Всего 1 381 663,4 47 243,1 Афганистан - - Казахстан 846 176,0 30 884,6 Кыргызстан 535 487,4 16 358,5 Пакистан - - Польша - - Таджикистан - -



