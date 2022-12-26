Государственный комитет по статистике объяснил причины неожиданного большого объёма импорта угля в Узбекистан за прошлый месяц.
В докладе о внешнеторговом обороте Узбекистана за 11 месяцев первоначально сообщалось, что за январь-октябрь было импортировано угля на 93,1 млн долларов, тогда как только за ноябрь эта цифра составила 173 млн долларов (всего 266,1 млн долларов).
Показатели импорта газа, угля и электричества до и после внесения изменений Госкомстатом.
Такой «беспрецедентный» объём импорта угля вызвал вопросы. Финансист Отабек Бакиров спросил, кто и по какой цене импортирует уголь, сколько бюджетных средств выделяется на эти цели, сколько электроэнергии было выработано взамен и сколько это стоило.
Он сослался на данные Казахстана, где в январе-августе это полезное ископаемое стоило в среднем 28,72 доллара, согласно которым импорт составил примерно 6 млн тонн угля.
«Если в ноябре мы закупили уголь в наиболее близком к нам по логистике Казахстане, то это 6 млн тонн угля. Может ли железная дорога перевезти столько угля? На каких складах хранится этот уголь? Его можно увидеть?» — спросил он.
22 декабря Госкомстат сообщил, что в опубликованной информации была ошибка и что в доклад о внешнеторговом обороте внесены изменения.
«По техническим причинам… показатели импорта угля и природного газа поменялись строками. Данные показатели восстановлены в правильном порядке», — сообщили в комитете.
По запросу «Газеты.uz» Госкомстат предоставил данные по импорту угля за 11 месяцев 2021 и 2022 годов.
|Страны
|январь-ноябрь
2021 г.
|кол-во (тонна)
|млн.долл. США
|Уголь, кокс и брикеты
|2 225 624,2
|85,4
|Казахстан
|1 261 521,5
|50,0
|Кыргызстан
|931 073,7
|27,3
|Россия
|26 671,9
|7,5
|Литва
|923,0
|0,3975
|Таджикистан
|4 861,6
|0,1173
|Латвия
|106,5
|0,0492
|Беларусь
|125,9
|0,0275
|Китай
|33,9
|0,0184
|Нидерланды
|8,5
|0,0148
|Турция
|29,0
|0,0084
|Эстония
|28,3
|0,0083
|Германия
|16,3
|0,0079
|Украина
|43,8
|0,0055
|Финляндия
|15,5
|0,0046
|Афганистан
|124,8
|0,0037
|Иран
|40,0
|0,0006
|Страны
|январь-ноябрь 2022 г.
|кол-во (тонна)
|млн долл
|Уголь, кокс и брикеты
|2 396 474,7
|105,82
|Казахстан
|1 296 497,4
|51,12
|Кыргызстан
|1 034 036,8
|32,28
|Россия
|62 629,7
|21,78
|Литва
|763,0
|0,31
|Таджикистан
|2190,1
|0,19
|Беларусь
|182,7
|0,061
|Эстония
|91,0
|0,037
|Латвия
|42,1
|0,015
|Финляндия
|27,6
|0,013
|Германия
|12,0
|0,006
|Турция
|2,3
|0,002
Согласно данным статистики, за январь-ноябрь 2021 года в Узбекистан импортировано 2,23 млн тонн угля на 85,4 млн долларов (около $38,3 за тонну) — в среднем по 185,4 тысячи тонн в месяц. Больше половины (56,5%) объёма приходится на Казахстан, откуда завезено 1,26 млн тонн угля на 50 млн долларов, что составляет в среднем 39,6 доллара за тонну.
На втором месте по объёмам — Кыргызстан, который поставил 931,1 тысячи тонн угля на 27,3 млн долларов ($29,2 за тонну).
Кроме того, импортировано 26,7 тысячи тонн угля из России за 7,5 млн долларов ($281,2 за тонну), которая в 7 раз дороже казахстанской и почти в 10 раз дороже кыргызстанской продукции.
За 11 месяцев 2022 года, по уточнённым данным, в страну поставлено на 7,6% больше угля — 2,39 млн тонн за 105,8 млн долларов. Средняя цена импорта также возросла до 44,1 доллара (+15,3%).
Импорт из Казахстана увеличился незначительно — до 1,296 млн тонн за 51,1 млн долларов ($39,4 за тонну).
Кыргызстан увеличил поставки до 1,03 млн тонн за 32,3 млн долларов ($31,2 за тонну), а Россия — до 62,53 тысячи тонн ($347,8 за тонну).
Если средняя стоимость импорта из Казахстана немного снизилась, то из Кыргызстане она выросла на 6,8%, из России — на 23,7%.
Однако в статистических данных Казахстана и Узбекистана по торговле углём наблюдается существенная разница.
Данные по поставкам каменного угля, брикетов, кокса в Узбекистан
|Страна
|январь-октябрь 2022 года
|январь-октябрь 2021 года
|Кол-во (тонн)
|млн. долл.
|Кол-во (тонн)
|тыс. долл.
|Данные Казахстана
|364 556,9
|9,90
|335 019,6
|8,37
|Данные Узбекистана
|1 141 162,0
|44,8
|1 166 790,9
|46,4
|Разница
|3,1
|4,5
|3,5
|5,5
Источник: Госкомстат Узбекистана и Бюро национальной статистики Казахстана.
В частности, как выяснила «Газета.uz» из данных Бюро национальной статистики Казахстана, за январь-октябрь казахстанская сторона экспортировала в Узбекистан угля на 364,5 тысячи тонн на 9,9 млн долларов, тогда как Узбекистан сообщил об импорте 1,14 млн тонн на 44,8 млн долларов, что в 3 раза больше данных соседней страны в натуральном и 4,5 раза — в стоимостном выражении.
Как пояснили в Госкомстате Узбекистана, товарная группа в статистике включает также бурый уголь (лигнит, код ТН ВЭД 2702), тогда как Казахстан представил данные только по каменному углю (код ТН ВЭД 2701).
|Код ТН ВЭД и страны
|Январь-октябрь 2022
|Кол-во (тонн)
|Млн долл
|2701 (каменный уголь)
|Всего
|676 252,6
|26 035,6
|Афганистан
|-
|-
|Казахстан
|288 251,3
|11 568,9
|Кипр
|-
|-
|Кыргызстан
|374 988,8
|12 036,3
|Литва
|-
|-
|Пакистан
|-
|-
|Польша
|-
|-
|Россия
|10 842,0
|2 239,7
|Таджикистан
|2 168,3
|188,7
|Турция
|2,3
|2,0
|2702 (бурый уголь)
|Всего
|1 381 663,4
|47 243,1
|Афганистан
|-
|-
|Казахстан
|846 176,0
|30 884,6
|Кыргызстан
|535 487,4
|16 358,5
|Пакистан
|-
|-
|Польша
|-
|-
|Таджикистан
|-
|-