«Газета.uz» в четверг опубликовала новость о том, что в Узбекистане не будут налаживать транспортное движение до школ и дошкольных учреждений в отдалённых территориях. Этот пункт указом президента от 29 декабря был исключён из Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022−2026 годы.

Исполнительный директор Центра «Стратегия развития» Элдор Туляков в ответе на эту новость сообщил, что организация бесплатных автобусов для учащихся 715 средних школ в отдалённых и труднодоступных местностях предусмотрена в новой стратегии — «Узбекистан-2030», которая была утверждена президентом в сентябре 2023 года.

Этот пункт содержится в цели №2 стратегии — Реализация программы «Благоприятная среда для образования» в системе общего среднего образования".

В 2024 году, согласно плану мероприятий по реализации стратегии в 2023 году, количество школ, обеспеченных бесплатными автобусами, должно составить 100.

Об обеспечении автобусами дошкольных учреждений в стратегии не говорится.

В рамках новой стратегии предусмотрено обеспечение достижения всех целей, не утративших своей актуальности, а также выполнение актуальных задач, определённых предыдущей стратегией.

«Газета.uz» приносит извинения за допущенную неточность.

Предыстория

Прошлым летом Шавкат Мирзиёев на встрече с избирателями в Нукусе в качестве кандидата в президенты заявил, что Каракалпакстан станет первым регионом, где будут внедрены школьные автобусы для перевозки детей из отдалённых сёл.

В 2021 году ЮНИСЕФ и ГУБДД МВД проводили опрос о безопасности дорожного движения у школ. Более половины респондентов отметили, что дорога в школу не является безопасной. В Ташкенте такой ответ дали 60% респондентов. Большинство школьников добираются до школы пешком.

В условиях отсутствия нормального общественного транспорта и собственных автобусов и микроавтобусов у школ и детсадов в регионах для перевозки детей часто используются не приспособленные для этого микровэны Damas и легковые автомобили. Некоторым водителям удаётся помещать в них более 20 детей.