Общенациональное движение «Юксалиш» провело опрос среди представителей гражданского общества, бизнеса, СМИ и экспертов, чтобы узнать, какие изменения произошли в Узбекистане в 2023 году и их ожидания в 2024 году.

В опросе приняли участие 260 представителей ННО, бизнеса и академического сообщества, а также общественные деятели, политики, журналисты и блогеров, отметили в «Юксалиш».

Среди них — первый заместитель директора Агентства по делам молодёжи Дильноза Каттаханова, первый заместитель директора Агентства УзА Хушнуд Худайбердиев, политологи-эксперты Камолиддин Роббимов, Фарход Толипов, Юрий Саруханян, депутат Даниер Ганиев, юрист-правозащитник Дилфуза Куролова, эксперт по гендерным вопросам Камола Алиева, журналисты и блогеры Мухрим Аъзамхожаев, Кобил Хидиров, Ёркин Садыков, Азиз Каршиев, руководители ННО Ойбек Исаков, Наталья Свиридова и другие.





Отвечая на вопросы, каждый из них мог выбрать до трёх позиций из представленного списка, а также имел возможность добавить свой вариант.

По результатам опроса, основные изменения завершившегося года в Узбекистане таковы:

Принята новая редакция Конституции — 70,3%; Вступил в силу закон, защищающий женщин и детей от насилия, — 59,7%; Создано Национальное агентство социальной защиты — 45,9%.

Эксперты также отметили улучшения в энергетической системе Узбекистана, в частности, ввод в эксплуатацию солнечных и ветряных электростанций большой мощности (36,2%), жёсткую борьбу с организованной преступностью, зачистку уличных преступных группировок (33,2%), повышение статуса и создание возможности для широкого использования государственного флага (32,1%).

Некоторые респонденты считают, что укрепление отношений с соседними странами, делимитация узбекско-кыргызской границы и возможность гражданам двух стран пересекать границу по ID-карте, а также административная реформа — сокращение количества органов государственного управления с 61 до 28 — стали положительным результатом предложений экспертов предыдущих лет.

Какие реформы вы ожидаете в 2024 году?

На этот вопрос 63,3% респондентов выбрали ответ «Жёсткая борьба с коррупцией, проведение „чисток“ на всех уровнях».

Кроме того, 61% участников опроса считают, что проблемы, связанные с электро- и газоснабжением, должны быть полностью устранены, а 47,2% имеют мнение, что система образования должна быть кардинально улучшена и модернизирована.

Стабилизация цен на продукты питания и предотвращение инфляции также входят в число наиболее выбираемых ответов (45,3%).

Участники опроса также высказали мнение, что необходимо наладить стратегическое планирование будущих реформ, создать конкурентную политическую среду для деятельности политических партий, искоренить коррупцию, необходима ротация хокимов, главных врачей медицинских учреждений и директоров школьных и дошкольных образовательных организаций каждые два года.





Стоит отметить, что в предыдущем опросе эксперты также считали, что в 2023 году в первую очередь необходимо бороться с коррупцией конкретными мерами (49,7% респондентов выбрали именно этот ответ).

«За год в этом направлении была проделана значительная работа», — отметили в «Юксалиш», напомнив, что во всех государственных органах созданы системы оценки соответствия и эффективности, государственные закупки полностью переведены в электронный формат, а ряду госслужащих предъявлены обвинения в коррупции.

В этом году Узбекистан поднялся на 30-место в рейтинге открытых данных Open Data Inventory. Кроме того, поставлена цель к 2030 году улучшить позицию в индексе восприятия коррупции Transparency International ещё на 50 пунктов.

Большинство респондентов подчеркнули, что в 2024 году следует уделить внимание вопросам кардинальных преобразований в устранении экологических проблем, проведению прозрачных и справедливых парламентских выборов.

В «Юксалиш» также отметили, что эксперты определили «Наращивание военной мощи армии» в качестве одного из приоритетов в 2024 году «на фоне агрессивных выступлений российских политиков в последнее время».