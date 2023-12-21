Российский писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия» Захар Прилепин предложил присоединить Узбекистан и другие территории бывшего СССР к России. Об этом он заявил на пресс-конференции о деятельности своего «Совета командиров».

По мнению политика, для решения вопросов демографии и конфликтов с мигрантами «нужно рожать больше детей». «Чем больше русских, тем меньше проблем с некорректно ведущими себя понаехавшими людьми», — сказал он.

Захар Прилепин добавил, что считает нужным присоединить страны, «откуда едут гастарбайтеры».

«Я, на самом деле, ещё и стою искренне за то, чтобы эти территории, откуда едут к нам гастарбайтеры, чтобы их просто присоединять целиком и на месте их обучать русскому языку. Чтобы не здесь учить, а там, в Узбекистане, допустим. Я всерьёз говорю, не шучу, не валяю дурака», — сказал Прилепин. После этих слов собравшиеся стали ему аплодировать.

Писатель и член «Команды Путина» заявил, что продолжит продвигать тему «дезавуирования документации о распаде Советского союза».

«Это позволит нам в любой момент сказать: „Так как два миллиона ваших граждан находятся на нашей территории, мы претендуем на вашу территорию. Потому что большинство ваших здесь, они уже даже проголосовали за это“. Ну или какая-то другая форма может быть придумана. Кто нам запретит после парада в Киеве что-либо сделать полезное на территории Евразийской территории? Никто», — заключил Захар Прилепин. В ответ участники мероприятия снова поаплодировали политику.

Реакции

Бобур Бекмуродов. Фото: личный архив



Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, председатель Общенационального движения «Юксалиш» Бобур Бекмуродов заявил, что угрозы Захара Прилепина по «вторжению в Узбекистан» совершенно неприемлемы.

По его словам, подобные взгляды российских политиков усиливают негативное отношение к России среди узбекистанцев, а также ещё более снижают авторитет этой страны.

«Российским политикам необходимо осознать, что агрессивные настроения и слова не помогут завоевать друзей. Именно такие агрессивные действия вызывают ухудшение отношений с дружественными странами», — сказал Бобур Бекмуродов.

Парламентарий предупредил Прилепина, что подобные высказывания по законодательству Узбекистана влекут за собой уголовную ответственность (статья 159 Уголовного кодекса Узбекистана о посягательствах на конституционный строй Узбекистана).

«Подобные взгляды, продвигаемые Прилепиным и другими российскими политиками, являются не чем иным, как иллюзией. Нравится это кому-то или нет, Узбекистан — независимая страна с сильным суверенитетом. Кроме того, от имени движения „Юксалиш“, насчитывающего около 60 тысяч членов, я призываю российские власти обратить внимание на подобные агрессивные высказывания в адрес страны-союзника и положить им конец», — заявил депутат.

Бобур Бекмуродов отметил, что своими словами Прилепин противоречит статье 79−1 Конституции России, которая предусматривает мирное сосуществование с зарубежными странами и невмешательство в их внутренние дела.

Расул Кушербаев. Фото: личный архив.

Экс-депутат, советник министра экологии Расул Кушербаев ответил «господину Прилепину и другим, желающим завоевать Узбекистан» словами «пошёл на х…».

«К сожалению, подобных заявлений со стороны российских политиков становится всё больше. Это тревожно. [Однако] узбекистанцы смогут объединиться для сохранения независимости страны, даже если они не объединятся ради другой цели», — заявил он.

По мнению Расула Кушербаева, Кремль должен принять правовые меры «против таких шовинистов, которые разжигают войну и вражду между странами и народами».

«В противном случае вторжение в Узбекистан рассматривается многими как будущий стратегический план Кремля… Кстати, нашему Министерству иностранных дел, которое обеспокоено запуском ракет Северной Кореей, следовало бы хотя бы сейчас проснуться и направить по этому поводу официальную ноту», — написал экс-депутат.

Депутат Иномжон Кудратов заявил, что Узбекистан — независимое, суверенное государство. «Никто не имеет права вторгаться в [страну], судить о ней, учить иностранному языку, а мнения, озвученные с такой наглостью, не соответствуют ни международному праву, ни здравому смыслу… Пропаганда войны является преступлением», — отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что «наш великий народ никогда не откажется от своего священного права — нашей независимости». «У нас достаточно сил и мужества, чтобы защитить нашу независимость, суверенитет, нерушимость наших государственных границ», — резюмировал он.

В сентябре российский депутат Евгений Федоров заявил, что бывшие союзные республики вышли из состава СССР незаконно, а потому, из-за нарушения территориальных интересов России ей придётся с ними воевать. Депутаты Олий Мажлиса Узбекистана высказались по этому поводу иронично: «Очередной фантазёр».

В октябре российский депутат Михаил Делягин заявил, что предложение Узбекистана по строительству частных школ для детей трудовых мигрантов «дискриминирует» граждан РФ и может привести к уничтожению страны. Депутаты Узбекистана заявили, что такие обвинения «требуют бдительности в отношениях с Россией».

В ноябре заместитель главы Госдумы России Пётр Толстой предложил ограничить трудоустройство в РФ граждан из стран, где русский язык не является государственным, а также строить в Узбекистане русскоязычные школы на деньги мигрантов. Депутаты Узбекистана Бобур Бекмуродов и Алишер Кадиров ответили ему.