Президент Узбекистана 11 апреля подписал поправки в законодательство о защите прав и свобод женщин и детей. Соответствующий закон опубликован в газете «Народное слово».

Над поправками целый год работала группа из представителей министерств и ведомств, негосударственных и международных организаций, а также гражданских активистов, в том числе активисток проекта Nemolchi.uz. Процесс был сложным — «Газета.uz» писала об этом.

В информационном письме, распространяемом вместе с текстом документа, отмечается, что в последние годы увеличилось количество преступлений против половой свободы несовершеннолетних и женщин. В частности, в 2019 году количество осуждённых за сексуальные контакты с ребёнком в возрасте до 16 лет, составило 99, в 2020 году — 153, в 2021 году — 216, в 2022 году — 238 человек.

В 2019 году количество лиц, вступивших в половую связь с ребёнком в возрасте до 14 лет, составило 52 человека, в 2020 году — 35 человек, в 2021 году — 57 человек, в 2022 году — 73 человека.

Приводим обзор основных положений нового закона.

К совершившим сексуальное насилие не будут применять условно-досрочное освобождение и смягчающие обстоятельства

В статью 58 Уголовного кодекса, которая предусматривает сокращение наказания до ¾ максимального срока в случае, если преступление было не окончено или совершено в соучастии, внесены новые исключения. Смягчение не может быть применено при назначении наказаний за:

изнасилование или насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме в отношении потерпевшего, не достигшего 18 лет (ранее — 14 лет);

половое сношение или удовлетворение половой потребности в противоестественной форме с лицом, не достигшим 16 лет;

ввоз, изготовление и распространение на территории Узбекистана порнографической продукции с описанием или изображением несовершеннолетнего либо вовлечение несовершеннолетнего в качестве исполнителя в действия порнографического характера;

сводничество, организацию или содержание притонов разврата с привлечением несовершеннолетнего.

При этом, согласно обновлённой статье 66, предусмотрено освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением сторон при совершении некоторых видов семейно-бытового насилия.

Изменения внесены также в статью 73. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания не будет применяться к лицу, осуждённому за:

изнасилование или насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме в отношении потерпевшего, не достигшего 18 лет;

понуждение лица, не достигшего 18 лет, к вступлению в половую связь, сопряжённое с половым сношением или удовлетворением половой потребности в противоестественной форме;

половое сношение или удовлетворение половой потребности в противоестественной форме с лицом, не достигшим 16 лет, или совершение развратных действий в отношении него;

ввоз, изготовление и распространение порнографии либо вовлечение несовершеннолетнего в качестве исполнителя в действия порнографического характера, сводничество, организацию или содержание притонов разврата с привлечением несовершеннолетнего.

Усиление ответственности за принуждение к аборту

За понуждение женщины к аборту (статья 115) усиливается наказание — устанавливается штраф от 100 до 200 базовых расчётных величин (ранее — до 50 БРВ) лишение определённого права от 3 до 5 лет либо обязательные общественные работы от 300 до 360 часов или исправительными работами от 2 до 3 лет.

Защита половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних

Из статей этих разделов Уголовного кодекса устранили фактор заведомости, который позволял виновным получить более мягкое наказание, если они утверждали, что не знали, что жертва является несовершеннолетней.

Как отметила автор проекта против насилия Nemolchi.uz Ирина Матвиенко, «теперь это обязанность взрослого — удостовериться, что перед ним лицо, достигшее возраста согласия или совершеннолетия».

Текст статьи 118 об изнасиловании изложен в новой редакции. Согласно ей, изнасилование наказывается лишением свободы от 5 до 8 лет (ранее — от 3 до 7 лет).

При отягчающих обстоятельствах, в которые теперь также включено изнасилование лица, имеющего признак инвалидности, винованый наказывается лишением свободы от 8 до 10 лет (ранее — от 7 до 10 лет).

Наиболее тяжёлые отягчающие обстоятельства, в которые включено изнасилование лицом, выполняющим обязанности по воспитанию, обучению и заботе о потерпевшем, а также работником образовательного, воспитательного и лечебного учреждения, на которое законом возложены обязанности осуществлять присмотр за потерпевшим, повлекут лишение свободы от 10 до 15 лет (эти сроки остались без изменений).

Изнасилование лица, не достигшего 14 лет, по-прежнему наказывается лишением свободы от 15 до 20 лет (без изменений).

В статье 119 о насильственном удовлетворении половой потребности в противоестественной форме также увеличены сроки наказаний: без отягчающих обстоятельств — от 5 до 8 лет (ранее от 3 до 7 лет), с отягчающими обстоятельствами, как и в статье об изнасиловании, — от 8 до 10 лет (ранее — от 7 до 10), от 10 до 15 лет и от 15 до 20 лет (без изменений).

Существенные изменения претерпела статья 121 — ранее она была посвящена понуждению женщины к половой связи, теперь защищает всех, независимо от пола.

Понуждение лица к половому сношению или к удовлетворению половой потребности в противоестественной форме лицом, в отношении которого потерпевший находился в служебной, материальной или иной зависимости, наказывается обязательными общественными работами от 300 до 480 часов или исправительными работами от 2 до 3 лет либо ограничением свободы от 1 года до 3 лет или лишением свободы от 1 года до 3 лет.

То же действие, повлёкшее тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы от 3 до 5 лет или лишением свободы от 3 до 5 лет.

То же действие, сопряжённое с половым сношением или удовлетворением половой потребности в противоестественной форме, наказывается ограничением свободы от 3 до 5 лет или лишением свободы от 3 до 5 лет.

Предыдущее действие:

а) совершенное в отношении лица, не достигшего 18 лет;

б) совершенное в отношении близкого родственника, бывшей супруги (бывшего супруга), лица, совместно проживающего на основе единого хозяйства, либо лица, имеющего общего ребёнка;

в) совершенное повторно, опасным рецидивистом или лицом, ранее совершившим преступления против половой свободы женщин и детей;

г) повлёкшее тяжкие последствия

наказывается лишением свободы от 5 до 8 лет.

Ранее за понуждение к половой связи и за удовлетворение половой потребности в противоестественном виде наказания сильно разнились — в первом случае оно ограничивалось исправительными работами, во втором же — вплоть до лишения свободы от 3 до 5 лет. Другие отягчающие обстоятельства не выделялись.

Долгожданная криминализация домашнего насилия

Уголовный кодекс дополняется статьёй 126−1 о семейном (бытовом) насилии. Приводим ее полностью:

Воспрепятствование в осуществлении права на собственность, образование, здравоохранение и (или) труд, умышленное повреждение имущества и личных вещей, а равно унижение чести и достоинства, запугивание, изоляция от близких родственников, совершенные в отношении супруги (супруга), бывшей супруги (бывшего супруга), совместно проживающего на основе единого хозяйства лица либо лица, имеющего общего ребёнка, повлёкшие расстройство здоровья, совершенные после применения административного взыскания за такие же действия, а также при отсутствии признаков другого преступления, наказываются штрафом от 20 до 30 БРВ или обязательными общественными работами от 160 до 300 часов либо исправительными работами до 2 лет.

Нанесение побоев, умышленного лёгкого телесного повреждения, не повлёкшего кратковременного расстройства здоровья или незначительную стойкую утрату трудоспособности, супруге (супругу), бывшей супруге (бывшему супругу), совместно проживающему на основе единого хозяйства лицу либо лицу, имеющему общего ребёнка, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия, наказывается штрафом от 20 до 30 БРВ или обязательными общественными работами от 160 до 300 часов либо исправительными работами до 2 лет.

Нанесение умышленного лёгкого телесного повреждения, повлёкшего кратковременное расстройство здоровья продолжительностью более 6, но не свыше 21 дня или незначительную стойкую утрату трудоспособности, супруге (супругу), бывшей супруге (бывшему супругу), совместно проживающему на основе единого хозяйства лицу либо лицу, имеющему общего ребёнка, наказывается штрафом от 30 до 70 БРВ или обязательными общественными работами от 300 до 360 часов либо исправительными работами от 1 года до 2 лет или ограничением свободы от 1 года до 2 лет, либо лишением свободы от 1 года до 2 лет.

Нанесение умышленного телесного повреждения, не опасного для жизни в момент причинения и не повлёкшего последствий, предусмотренных в части шестой настоящей статьи, но вызвавшего длительное расстройство здоровья продолжительностью более 21 дня, но не свыше 4 месяцев, или значительную стойкую утрату общей трудоспособности от 10 до 33%, супруге (супругу), бывшей супруге (бывшему супругу), совместно проживающему на основе единого хозяйства лицу либо лицу, имеющему общего ребёнка, наказывается обязательными общественными работами от 360 до 480 часов либо исправительными работами от 2 до 3 лет или ограничением свободы от 2 до 3 лет, либо лишением свободы от 2 до 3 лет.

Действия, предусмотренные выше, совершенные:

а) в отношении двух или более лиц;

б) в отношении женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности;

в) с особой жестокостью;

г) из корыстных побуждений;

д) из религиозных предрассудков;

е) группой лиц;

ж) повторно, опасным рецидивистом или лицом, ранее совершившим схожие преступления;

з) особо опасным рецидивистом;

и) с применением оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия,

наказываются ограничением свободы от 3 до 5 лет или лишением свободы от 3 до 5 лет.

Умышленное причинение телесного повреждения, опасного для жизни в момент причинения или повлёкшего за собой потерю зрения, речи, слуха или какого-либо органа либо полную утрату органом его функций, психическое или иное расстройство здоровья, соединённое со стойкой утратой общей трудоспособности свыше 33%, или прерывание беременности либо неизгладимое обезображивание тела, супруге (супругу), бывшей супруге (бывшему супругу), совместно проживающему на основе единого хозяйства лицу либо лицу, имеющему общего ребёнка, наказывается лишением свободы от 5 до 7 лет.

Действия, указанные выше, совершенные:

а) в отношении женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности;

б) в отношении несовершеннолетнего;

в) с особой жестокостью;

г) из корыстных побуждений;

д) из религиозных предрассудков;

е) группой лиц;

ж) с применением оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия,

наказываются лишением свободы от 7 до 10 лет.

Те же действия:

а) совершенные в отношении двух или более лиц;

б) совершенные повторно, опасным рецидивистом или лицом, ранее судимым за схожие преступления;

в) совершенные особо опасным рецидивистом;

г) повлёкшие смерть потерпевшего,

наказываются лишением свободы от 10 до 12 лет.

Половые преступления против несовершеннолетних

В статье 128 о вступлении в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет, обновлены санкции.

Минимальное наказание за это преступление наказывается ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет (ранее — общественные или исправительные работы, ограничение или лишение свободы от 1 года до 3 лет).

То же действие с предоставлением материальных ценностей либо имущественной или иной выгоды, наказывается лишением свободы от 5 до 8 лет (ранее — ограничение свободы от 3 до 5 лет или лишением свободы от 3 до 5 лет).

То же действие, совершенное повторно, рецидивистом, в отношении близкого родственника или лицом, выполняющим обязанности по воспитанию, обучению и заботе о потерпевшем (последних двух отягчающих обстоятельств ранее не было), наказывается лишением свободы от 8 до 10 лет (ранее — от 5 до 7 лет).

В статье 128−1 максимальное наказание за вступление в половую связь с лицом в возрасте от 16 до 18 лет путём предоставления материальных ценностей либо имущественной выгоды увеличено — теперь это лишение свободы от 2 до 4 лет (ранее — до 2 лет).

Расширена статья 129 о развратных действиях в отношения лица, не достигшего 16 лет. За такое преступление установлено наказание в виде ограничения свободы от 2 до 3 лет или лишения свободы от 2 до 3 лет (ранее от 1 до 2 лет).

Те же действия, совершенные:

а) путём обмана или злоупотребления доверием;

б) в отношении двух или более лиц;

в) в отношении лица, не достигшего 14 лет;

г) в отношении лица, заведомо для виновного имеющего признак инвалидности;

д) повторно, рецидивистом или лицом, ранее совершившим подобные преступления;

е) в отношении близкого родственника или лица, совместно проживающего на основе единого хозяйства;

ж) лицом, выполняющим обязанности по воспитанию и обучению потерпевшего,

наказываются ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет. Ранее такие отягчающие обстоятельства не предусматривались.

Те же действия, сопряжённые с применением насилия или угроз, наказываются лишением свободы от 5 до 8 лет (ранее — от 2 до 5 лет).

Усилено наказание за ввоз в Узбекистан, а также изготовление и распространение порнографической продукции с описанием или изображением несовершеннолетнего либо вовлечение его в качестве исполнителя в действия порнографического характера. Теперь за это полагается лишение свободы от 5 до 7 лет (ранее — от 3 до 5 лет).

Распространение личных фото и видео без согласия и угрозы этим криминализованы

В Уголовный кодекс добавлена статья 141−3.

Согласно ей, распространение информации, содержащей фото, видеоизображения обнажённого тела и половых органов лица без его согласия, в том числе распространение в СМИ и интернете, либо угроза распространения такой информации наказываются штрафом от 400 до 600 БРВ или обязательными общественными работами до 360 часов либо исправительными работами до 3 лет.

Те же действия, совершенные повторно или рецидивистом, по предварительному сговору группой лиц или в отношении лица не достигшего 18 лет, наказываются обязательными общественными работами от 360 до 480 часов или ограничением свободы от 1 года до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет.

Ещё одно назревшее изменение — введение административной ответственности за домогательства

В Кодекс об административной ответственности внесена статья 41−1 о сексуальном домогательстве.

Это действие характеризуется как совершение в отношении лица однократного грубого или неоднократных, нежелательных для него и унижающих его честь и достоинство действий сексуального характера, выраженных в описании его внешнего вида или телосложения, жестикуляции, прикосновении, вызове, имеющих сексуальную склонность. Оно влечёт наложение штрафа от 2 до 5 БРВ или административный арест до 5 суток.

Те же правонарушения, совершенные повторно в течение года после применения административного взыскания, влекут наложение штрафа от 5 до 7 БРВ или административный арест до 15 суток.

Домашнее насилие как административное правонарушение

Формы домашнего насилия, которые законодатели посчитали более лёгкими, теперь будут влечь административную ответственность, в КоАО включена соответствующая статья 59−2. Приводим ее полностью:

Воспрепятствование в осуществлении права на собственность, образование, здравоохранение и (или) труд, умышленное повреждение имущества и личных вещей, а равно унижение чести и достоинства, запугивание, изоляция от близких родственников, совершенные в отношении супруги (супруга), бывшей супруги (бывшего супруга), совместно проживающего на основе единого хозяйства лица либо лица, имеющего общего ребёнка, повлёкшее расстройство здоровья, при отсутствии признаков преступления, а также других правонарушений, предусмотренных кодексом, влекут наложение штрафа от 10 до 20 БРВ или административный арест до 10 суток.

Нанесение побоев, умышленного лёгкого телесного повреждения, не повлёкшего кратковременного расстройства здоровья или незначительную стойкую утрату трудоспособности, супруге (супругу), бывшей супруге (бывшему супругу), совместно проживающему на основе единого хозяйства лицу либо лицу, имеющему общего ребёнка, влечёт наложение штрафа от 10 до 20 БРВ или административный арест до 15 суток.

Появится реестр лиц, которым запрещено работать с детьми

Закон «О гарантиях прав ребёнка» дополняется положением о том, что лицам, ранее осуждённым за:

умышленное убийство;

изнасилование или насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме в отношении потерпевшего, не достигшего 18 лет;

понуждение к вступлению в половую связь лица, не достигшего 18 лет, сопряжённое с половым сношением или удовлетворением половой потребности в противоестественной форме;

половое сношение или удовлетворение половой потребности в противоестественной форме с лицом, не достигшим 16 лет, или совершение в отношении него развратных действий;

ввоз в Узбекистан, изготовление и распространение порнографии с описанием или изображением несовершеннолетнего либо вовлечение несовершеннолетнего в качестве исполнителя в действия порнографического характера;

сводничество, организацию или содержание притонов разврата с привлечением несовершеннолетнего;

терроризм,

независимо от погашения или снятия судимости, применения в отношении них акта амнистии или помилования, запрещается работать в образовательных, воспитательных, детских оздоровительных, спортивных и творческих организациях и заниматься видами деятельности, предусматривающей непосредственную работу с детьми.

Реестр таких лиц и порядок получения из него информации будет установлен Кабинетом министров.

Охранный ордер можно будет продлить на год, добавлены новые виды ограничений, которые он может накладывать

В закон «О защите женщин от притеснения и насилия» добавляется толкование понятия «преследование». Оно подразумевает действия, совершаемые против воли жертвы, выраженные в ее поиске, вступлении с ней в общение, в том числе в интернете и по телефону, посещении места ее работы, учёбы и проживания, и вызывающие у жертвы опасение за свою безопасность.

Статья этого закона об охранном ордере дополнена нормой о том, что если жертва и лицо, осуществляющее притеснение (абьюзер) работают или учатся в одном месте, сотрудник органов внутренних дел после выдачи охранного ордера в течение одного рабочего дня должен направить представление по месту работы или учёбы потерпевшего, а если абьюзер является руководителем организации, то вышестоящему органу о запрещении прямого контакта между жертвой и абьюзером. Полученное представления должно быть исполнено в течение трёх рабочих дней.

Кроме того, законом предусмотрена возможность продлевать охранный ордер решением уголовного суда на срок до 1 года (ранее — не более чем на 30 дней).

При решении вопроса о продлении срока действия охранного ордера суд вправе применить и другие ограничения, которые вводятся новым законом:

запрет на посещение определённых мест лицу, притесняющему и совершившему насилие;

возложение на него таких обязательств, как амбулаторное или стационарное лечение наркологического заболевания;

временное ограничение абьюзера в праве на использование жилой площади или ее части, где проживает жертва, на приближение к месту работы жертвы или другим местам ее расположения.

Поправки вступают в силу со дня официального опубликования закона.

При этом новая норма о том, что совершившие преступления против половой свободы не обладают правом на условно-досрочное освобождение, не распространяется на осуждённых ранее.

Условно-досрочное освобождение таких осуждённых и замена их наказания более мягким будут осуществляться в порядке и сроки, действовавшие до официального опубликования нового закона.

Ирина Матвиенко, отмечая вступление в силу нового закона, заявила: «В целом, результат радует. Не то, что мы хотели бы в идеале, но принятие закона в этой редакции — уже огромный шаг для Узбекистана. Верховному суду нужно будет готовить новые постановления пленума по некоторым статьям, Кабмину нужно будет проработать порядок закрытого реестра… Много других дел, но, надеюсь, этот закон потянет за собой изменения в системе».

Она выразила благодарность всем, кто принимал участие в работе над поправками.