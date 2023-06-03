Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом от 1 июня образовал Национальное агентство социальной защиты при президенте. Оно будет иметь Каракалпакское республиканское, областные и Ташкентское городское управления, а также центры социальных услуг «Инсон» («Человек») в районах и городах.

В указе упоминаются принципы социального государства, определённые в обновлённой Конституции, и отмечается, что он направлен на «безусловное обеспечение интересов и прав граждан на социальную защиту, кардинальное повышение качества социальных услуг, оказываемых населению, а также внедрение в данную сферу совершенно новой системы управления, основанной на передовых международных стандартах».

Агентство определено уполномоченным государственным органом по разработке и реализации единой государственной политики в сфере социальной защиты и оказания социальных услуг населению. Оно осуществляет свою деятельность независимо от других государственных органов и организаций, а также их должностных лиц.

30 мая, представляя предвыборную программу на съезде партии УзЛиДеП, Шавкат Мирзиёев признал: «Социальная защита ограничивается раздачей денег. На самом деле задача этой системы должна заключаться в том, чтобы помочь людям выйти из сложной ситуации и занять своё место в обществе».

«У нас 9 миллионов человек в 30 категориях, которые находятся в тяжёлом положении. Это инвалиды, одинокие пожилые, люди, лишившиеся кормильца, женщины, пострадавшие от домашнего насилия», — сообщил он.

Для улучшения координации работы в социальной сфере все социальные услуги, разбросанные в шести министерствах, будут объединены. Будет создано Национальное агентство социальной защиты, анонсировал тогда Шавкат Мирзиёев.

Указом определены основные направления государственной адресной защиты населения:

внедрение профессиональной системы социальной защиты на основе комплексного подхода;

на основе комплексного подхода; обеспечение социализации слоёв населения, нуждающихся в поддержке, путём повышения эффективности и адресности системы социальной защиты;

путём повышения эффективности и адресности системы социальной защиты; организацию социальной защиты до уровня махалли, налаживание оказания социальных услуг и помощи гражданам, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации, на основе индивидуального подхода;

расширение охвата населения механизмами социальной защиты;

предупреждение попадания в тяжёлое социальное положение семей, попавших в группы риска, путём выявления и оказания им комплекса социальных услуг;

создание благоприятной среды для жизнеобеспечения лиц с инвалидностью.

В структуру Агентства соцзащиты передаются следующие организации:

с 15 июня — из системы Министерства занятости и сокращения бедности:

Инспекция медико-социальной экспертизы и ее территориальные подразделения;

Национальный центр реабилитации и протезирования лиц с инвалидностью и его региональные центры;

Республиканский центр реабилитации и адаптации женщин и его территориальные отделения;

Республиканский реабилитационный центр по оказанию помощи жертвам торговли людьми;

дома-интернаты «Саховат» и «Мурувват» для престарелых и лиц с инвалидностью;

Республиканский пансионат для ветеранов войны и труда;

санатории для пожилых, лиц с инвалидностью, ветеранов войны и труда.

с 15 июня:

от Национального паралимпийского комитета Узбекистана — Школа мужества паралимпийцев;

— Школа мужества паралимпийцев; деятельность Института подготовки специалистов по паралимпийским видам спорта будет координироваться комитетом и агентством совместно.

с 1 января 2024 года:

из системы Министерства здравоохранения — дома малютки;

— дома малютки; из системы Министерства дошкольного и школьного образования — детские дома милосердия;

— детские дома милосердия; из системы органов исполнительной власти на местах — сектора по работе с несовершеннолетними и семейные детские дома.

с 1 августа 2024 года:

из системы Министерства дошкольного и школьного образования — специализированные школы и школы-интернаты для детей с особыми образовательными потребностями, многопрофильные специализированные дошкольные образовательные организации, а также специализированные учебно-воспитательные учреждения.

— специализированные школы и школы-интернаты для детей с особыми образовательными потребностями, многопрофильные специализированные дошкольные образовательные организации, а также специализированные учебно-воспитательные учреждения. из системы Министерства высшего образования, науки и инноваций — специализированные профессиональные школы для лиц с ограниченными возможностями.

с 1 января 2025 года:

из системы Министерства внутренних дел — центры по реабилитации лиц без определённого места жительства;

— центры по реабилитации лиц без определённого места жительства; из системы Министерства экономики и финансов — Фонд социального страхования.

Указанные организации и структурные подразделения передаются агентству «полностью вместе с действующими источниками финансирования, штатными единицами, правами и обязательствами, имуществом и иными товарно-материальными ценностями».

Группы социальных работников «Инсон»

В целях организации оказания социальных услуг на уровне махалли с 1 июля создаются группы социальных работников в центрах социальных услуг «Инсон» районов (городов). Их основные задачи:

изучение состояния в каждом доме (квартире), выявление реального положения в семьях и их потребностей в социальных услугах;

выявление реального положения в семьях и их потребностей в социальных услугах; формирование социального паспорта семей по результатам изучения их социально-экономического состояния и потребностей;

по результатам изучения их социально-экономического состояния и потребностей; организация эффективной работы с нуждающимися слоями населения, в том числе с применением метода кейс-менеджмента, получение от них заявок на оказание социальных услуг и помощи, при необходимости направление заявок ответственным министерствам и ведомствам;

получение от них заявок на оказание социальных услуг и помощи, при необходимости направление заявок ответственным министерствам и ведомствам; ведение регулярного мониторинга семей, оказавшихся в тяжёлом положении, а также семей с высоким риском попадания в тяжёлое положение, организация для них социальной помощи и услуг.

При агентстве также образуются:

Социальная инспекция и ее Каракалпакское республиканское, областные и Ташкентское городское подразделения;

Центр повышения квалификации работников системы социальной защиты;

Институт развития социальной защиты;

Управление по оценке функциональности лиц с инвалидностью и его территориальные отделы — на базе Инспекции медико-социальной экспертизы и ее территориальных подразделений.

Для реализации своих задач агентство наделено следующими правами:

внесение в компетентные государственные органы представлений по применению мер, установленных актами законодательства, за невыполнение требований программ в сфере социальной защиты населения;

по применению мер, установленных актами законодательства, за невыполнение требований программ в сфере социальной защиты населения; принятие нормативно-правовых актов общеобязательного характера — в рамках своих полномочий;

составление протоколов об административном правонарушении по фактам, влекущим административную ответственность, — в рамках своих полномочий;

по фактам, влекущим административную ответственность, — в рамках своих полномочий; истребование и получение от государственных органов и организаций необходимых статистических, аналитических и иных данных;

определение параметров приёма на учёбу на основе государственного гранта в государственные вузы на льготной основе представителей слоёв населения, нуждающихся в социальной защите;

в государственные вузы на льготной основе представителей слоёв населения, нуждающихся в социальной защите; привлечение специалистов государственных органов и организаций к рассмотрению вопросов, требующих специальных профессиональных знаний, — для выполнения возложенных на него задач.

Изменения в структуре Администрации президента

В структуре Администрации президента введена должность советника президента по вопросам социальной защиты — директора Национального агентства социальной защиты.

Как мы писали, 1 июня главой агентства был назначен Мансурбек Оллоёров.

В АП также образуется Сектор по вопросам социальной защиты.

Первоочередные задачи, поставленные перед агентством:

Агентству поручено до 15 июля внедрить систему переподготовки и повышения квалификации работников системы социальной защиты с привлечением экспертов ЮНИСЕФ.

До 1 августа должны быть заново пересмотрены программы обучения социальных работников в бакалавриате и магистратуре высших образовательных учреждений.

До 1 сентября поставлена задача разработать предложения по созданию благоприятной среды для лиц с инвалидностью.

До 1 января 2024 года поручено разработать предложения о расширении уровня охвата трудоспособного населения механизмами социального страхования.

К этому же сроку должны быть разработаны стандарты оказания гарантированных государством социальных услуг и критерии мониторинга их исполнения, а также механизмы социальной защиты по оказанию содействия членам семей лиц с инвалидностью, ухаживающим за ними на дому.

Совместно с негосударственными некоммерческими организациями и другими институтами гражданского общества будет внедрена реализация проектов социального партнёрства.

При агентстве будет образован совет из состава представителей общественности по разработке новых проектов, обсуждению имеющихся проблем и предложений в сфере социальной защиты.

Система «Единая национальная социальная защита»

До 1 октября намечено запустить информационную систему «Единая национальная социальная защита», интегрированная с необходимыми ведомственными информационными системами и базами данных.

С этой же даты Единый реестр социальной защиты передаётся в ведение агентства.

Заявления на все виды социальных услуг и помощи, оказываемые населению, в том числе пособия и материальную помощь для детей из малообеспеченных семей, будут приниматься через эту систему.

На основе сведений баз данных вводятся электронные паспорта, отображающие социально-экономическое состояние, потребности и имеющиеся возможности каждого гражданина.

Государственный фонд социальной защиты

При Агентстве соцзащиты с 1 октября образуется Государственный фонд социальной защиты.

Указом поручено создать механизм обеспечения открытости и прозрачности формирования данных о получателях в разрезе источников финансирования, а также по расходованию средств фонда.

День милосердия и щедрости

Каждая пятница в Узбекистане определена в качестве Дня милосердия и щедрости. Все государственные органы и организации в этот день должны проводить «благотворительные мероприятия, в рамках которых регулярно посещать и заботиться о малообеспеченных слоях населения, лицах с инвалидностью и одиноких престарелых гражданах».