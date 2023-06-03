Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом от 1 июня образовал Национальное агентство социальной защиты при президенте. Оно будет иметь Каракалпакское республиканское, областные и Ташкентское городское управления, а также центры социальных услуг «Инсон» («Человек») в районах и городах.
В указе упоминаются принципы социального государства, определённые в обновлённой Конституции, и отмечается, что он направлен на «безусловное обеспечение интересов и прав граждан на социальную защиту, кардинальное повышение качества социальных услуг, оказываемых населению, а также внедрение в данную сферу совершенно новой системы управления, основанной на передовых международных стандартах».
Агентство определено уполномоченным государственным органом по разработке и реализации единой государственной политики в сфере социальной защиты и оказания социальных услуг населению. Оно осуществляет свою деятельность независимо от других государственных органов и организаций, а также их должностных лиц.
30 мая, представляя предвыборную программу на съезде партии УзЛиДеП, Шавкат Мирзиёев признал: «Социальная защита ограничивается раздачей денег. На самом деле задача этой системы должна заключаться в том, чтобы помочь людям выйти из сложной ситуации и занять своё место в обществе».
«У нас 9 миллионов человек в 30 категориях, которые находятся в тяжёлом положении. Это инвалиды, одинокие пожилые, люди, лишившиеся кормильца, женщины, пострадавшие от домашнего насилия», — сообщил он.
Для улучшения координации работы в социальной сфере все социальные услуги, разбросанные в шести министерствах, будут объединены. Будет создано Национальное агентство социальной защиты, анонсировал тогда Шавкат Мирзиёев.
Указом определены основные направления государственной адресной защиты населения:
- внедрение профессиональной системы социальной защиты на основе комплексного подхода;
- обеспечение социализации слоёв населения, нуждающихся в поддержке, путём повышения эффективности и адресности системы социальной защиты;
- организацию социальной защиты до уровня махалли, налаживание оказания социальных услуг и помощи гражданам, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации, на основе индивидуального подхода;
- расширение охвата населения механизмами социальной защиты;
- предупреждение попадания в тяжёлое социальное положение семей, попавших в группы риска, путём выявления и оказания им комплекса социальных услуг;
- создание благоприятной среды для жизнеобеспечения лиц с инвалидностью.
В структуру Агентства соцзащиты передаются следующие организации:
с 15 июня — из системы Министерства занятости и сокращения бедности:
- Инспекция медико-социальной экспертизы и ее территориальные подразделения;
- Национальный центр реабилитации и протезирования лиц с инвалидностью и его региональные центры;
- Республиканский центр реабилитации и адаптации женщин и его территориальные отделения;
- Республиканский реабилитационный центр по оказанию помощи жертвам торговли людьми;
- дома-интернаты «Саховат» и «Мурувват» для престарелых и лиц с инвалидностью;
- Республиканский пансионат для ветеранов войны и труда;
- санатории для пожилых, лиц с инвалидностью, ветеранов войны и труда.
с 15 июня:
- от Национального паралимпийского комитета Узбекистана — Школа мужества паралимпийцев;
- деятельность Института подготовки специалистов по паралимпийским видам спорта будет координироваться комитетом и агентством совместно.
с 1 января 2024 года:
- из системы Министерства здравоохранения — дома малютки;
- из системы Министерства дошкольного и школьного образования — детские дома милосердия;
- из системы органов исполнительной власти на местах — сектора по работе с несовершеннолетними и семейные детские дома.
с 1 августа 2024 года:
- из системы Министерства дошкольного и школьного образования — специализированные школы и школы-интернаты для детей с особыми образовательными потребностями, многопрофильные специализированные дошкольные образовательные организации, а также специализированные учебно-воспитательные учреждения.
- из системы Министерства высшего образования, науки и инноваций — специализированные профессиональные школы для лиц с ограниченными возможностями.
с 1 января 2025 года:
- из системы Министерства внутренних дел — центры по реабилитации лиц без определённого места жительства;
- из системы Министерства экономики и финансов — Фонд социального страхования.
Указанные организации и структурные подразделения передаются агентству «полностью вместе с действующими источниками финансирования, штатными единицами, правами и обязательствами, имуществом и иными товарно-материальными ценностями».
Группы социальных работников «Инсон»
В целях организации оказания социальных услуг на уровне махалли с 1 июля создаются группы социальных работников в центрах социальных услуг «Инсон» районов (городов). Их основные задачи:
- изучение состояния в каждом доме (квартире), выявление реального положения в семьях и их потребностей в социальных услугах;
- формирование социального паспорта семей по результатам изучения их социально-экономического состояния и потребностей;
- организация эффективной работы с нуждающимися слоями населения, в том числе с применением метода кейс-менеджмента, получение от них заявок на оказание социальных услуг и помощи, при необходимости направление заявок ответственным министерствам и ведомствам;
- ведение регулярного мониторинга семей, оказавшихся в тяжёлом положении, а также семей с высоким риском попадания в тяжёлое положение, организация для них социальной помощи и услуг.
При агентстве также образуются:
- Социальная инспекция и ее Каракалпакское республиканское, областные и Ташкентское городское подразделения;
- Центр повышения квалификации работников системы социальной защиты;
- Институт развития социальной защиты;
- Управление по оценке функциональности лиц с инвалидностью и его территориальные отделы — на базе Инспекции медико-социальной экспертизы и ее территориальных подразделений.
Для реализации своих задач агентство наделено следующими правами:
- внесение в компетентные государственные органы представлений по применению мер, установленных актами законодательства, за невыполнение требований программ в сфере социальной защиты населения;
- принятие нормативно-правовых актов общеобязательного характера — в рамках своих полномочий;
- составление протоколов об административном правонарушении по фактам, влекущим административную ответственность, — в рамках своих полномочий;
- истребование и получение от государственных органов и организаций необходимых статистических, аналитических и иных данных;
- определение параметров приёма на учёбу на основе государственного гранта в государственные вузы на льготной основе представителей слоёв населения, нуждающихся в социальной защите;
- привлечение специалистов государственных органов и организаций к рассмотрению вопросов, требующих специальных профессиональных знаний, — для выполнения возложенных на него задач.
Изменения в структуре Администрации президента
В структуре Администрации президента введена должность советника президента по вопросам социальной защиты — директора Национального агентства социальной защиты.
Как мы писали, 1 июня главой агентства был назначен Мансурбек Оллоёров.
В АП также образуется Сектор по вопросам социальной защиты.
Первоочередные задачи, поставленные перед агентством:
Агентству поручено до 15 июля внедрить систему переподготовки и повышения квалификации работников системы социальной защиты с привлечением экспертов ЮНИСЕФ.
До 1 августа должны быть заново пересмотрены программы обучения социальных работников в бакалавриате и магистратуре высших образовательных учреждений.
До 1 сентября поставлена задача разработать предложения по созданию благоприятной среды для лиц с инвалидностью.
До 1 января 2024 года поручено разработать предложения о расширении уровня охвата трудоспособного населения механизмами социального страхования.
К этому же сроку должны быть разработаны стандарты оказания гарантированных государством социальных услуг и критерии мониторинга их исполнения, а также механизмы социальной защиты по оказанию содействия членам семей лиц с инвалидностью, ухаживающим за ними на дому.
Совместно с негосударственными некоммерческими организациями и другими институтами гражданского общества будет внедрена реализация проектов социального партнёрства.
При агентстве будет образован совет из состава представителей общественности по разработке новых проектов, обсуждению имеющихся проблем и предложений в сфере социальной защиты.
Система «Единая национальная социальная защита»
До 1 октября намечено запустить информационную систему «Единая национальная социальная защита», интегрированная с необходимыми ведомственными информационными системами и базами данных.
С этой же даты Единый реестр социальной защиты передаётся в ведение агентства.
Заявления на все виды социальных услуг и помощи, оказываемые населению, в том числе пособия и материальную помощь для детей из малообеспеченных семей, будут приниматься через эту систему.
На основе сведений баз данных вводятся электронные паспорта, отображающие социально-экономическое состояние, потребности и имеющиеся возможности каждого гражданина.
Государственный фонд социальной защиты
При Агентстве соцзащиты с 1 октября образуется Государственный фонд социальной защиты.
Указом поручено создать механизм обеспечения открытости и прозрачности формирования данных о получателях в разрезе источников финансирования, а также по расходованию средств фонда.
День милосердия и щедрости
Каждая пятница в Узбекистане определена в качестве Дня милосердия и щедрости. Все государственные органы и организации в этот день должны проводить «благотворительные мероприятия, в рамках которых регулярно посещать и заботиться о малообеспеченных слоях населения, лицах с инвалидностью и одиноких престарелых гражданах».