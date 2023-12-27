Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 декабря принял участие в торжественной церемонии запуска и подключения к сети 5 солнечных и 1 ветряной электростанции в шести регионах страны, сообщила пресс-служба главы государства.

В мероприятии участвовали генеральный исполнительный директор эмиратской компании Masdar Мухаммад Джамиль Аль-Рамахи, вице-президент China Energy Engineering Corporation Ву Юнь, главы China Energy International Group Лю Цзэсян и China Gezhouba Group Линь Сяодан, руководители компаний SEPCO III, Dongfang Electric Corporation и других, совместно с которыми реализуются эти инвестиционные проекты.





Первыми введёнными в эксплуатацию солнечными электростанциями, построенными за счёт прямых иностранных инвестиций на условиях государственно-частного партнёрства, стали объекты в Карманинском и Нурабадском районах общей мощностью 200 МВт, которые до настоящего времени выработали 1 миллиард кВт-ч «зелёной» энергии.

Теперь же Masdar завершила реализацию проектов строительства трёх фотоэлектрических станций в Джизакской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях общей мощностью 900 МВт. В Тамдынском районе Навойиской области построена первая очередь ветряной электростанции мощностью 500 МВт.

Кроме того, в Бухарской и Кашкадарьинской областях китайской China Gezhouba Group завершено возведение первого этапа двух солнечных станций общей мощностью 1000 МВт.

Как отмечается в сообщении, строительные работы были завершены в рекордно короткие сроки — всего за девять месяцев.

«Несмотря на сложнейшие проблемы, связанные с производственной цепочкой и логистикой в мире, мы провели эффективную работу в этом направлении с такими компаниями, как Goldwind, Sungrow, Jolywood, Longi», — подчеркнул президент Шавкат Мирзиёев.

На церемонии глава государства вместе с зарубежными партнёрами дал старт вводу в эксплуатацию и подключению к сети новых энергообъектов. Президент выразил благодарность инвесторам, инженерам и строителям.

В результате полного ввода этих проектов общей стоимостью 2 млрд долларов бесперебойный доступ к электроэнергии получат 2 миллиона домохозяйств, появится возможность экономии 2 миллиардов кубометров природного газа, производства промышленной продукции и услуг на 4 млрд долларов.

В ходе своего выступления президент затронул дальнейшие планы развития этой сферы: «Проводимая нами сегодня работа является шагом в реализации реформ в энергетической отрасли. Мы последовательно продолжим эти меры и поэтапно полностью перейдём на эффективные рыночные механизмы».

Сейчас в Узбекистане ведётся работа над проектами строительства 22 солнечных и ветряных электростанций мощностью 9 гигаватт.

«Будем и далее расширять наше плодотворное партнёрство с зарубежными компаниями», — подчеркнул президент Узбекистана.

В целом до 2030 года планируется увеличить мощность «зелёных» электростанций до 27 ГВт. Это позволит ежегодно экономить 25 миллиардов кубометров природного газа, сократить выбросы вредных веществ в атмосферу на 34 миллиона тонн.