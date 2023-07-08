Президент Шавкат Мирзиёев 7 июля подписал подписал закон, снимающий ряд ограничений на использование флага Узбекистана.

Законопроект об этом был опубликован для обсуждения в начале июня после предложения главы государства. 20 июня документ приняла Законодательная палата Олий Мажлиса, а 23 июня его одобрил Сенат.

Раньше флаг Узбекистана было разрешено использовать только на зданиях государственных органов и дипломатических представительств, в служебных кабинетах президента и других руководителей, в войсковых формированиях, в пунктах пропуска границы, на спортивных аренах и во время праздников и торжественных мероприятий, а также на центральных улицах в праздничные дни.

Из-за того, что использование флага физическими и юридическими лицами не было прописано детально в законодательстве, указанные выше действия считались нарушением законодательства и влекли наложение штрафа от 990 тысяч до 2,3 млн сумов на основании статьи 203−1 Кодекса об административной ответственности.

Согласно поправкам в закон, теперь государственный флаг при обеспечении уважения к нему разрешено использовать на общенациональных праздниках, спортивных соревнованиях, физкультурно-массовых мероприятиях, культурных и других массовых мероприятиях, семейных праздниках, памятных датах, похоронных мероприятиях общественных и государственных деятелей, военнослужащих и в других случаях, в том числе без использования древка (флагштока).

Кроме того, использования флага разрешается в общественных местах, на зданиях и других объектах, в местах жительства или работы, а также на прилегающих к ним территориях и в салонах автомобилей — также при обеспечении уважения к нему.

Поправки также предусматривают использование символом с изображением флага «в знак принадлежности к Узбекистану» физическими и юридическими лицами, представляющими Узбекистан на официальных международных мероприятиях.

Обозначения, представляющих собой изображение флага, можно использовать на одежде и знаках отличия лиц, состоящих на военной или иной государственной службе, а также при подготовке спортивной одежды к международным спортивным соревнованиям и чемпионатам Узбекистана.

Изображение флага нельзя использовать в коммерческих целях для продвижения производимых или реализуемых товаров и услуг, за исключением нанесения изображений флага на верхнюю одежду в декоративных целях или обозначения принадлежности к Узбекистану с обеспечением уважения к государственному символу.

Законом определяются обстоятельства, при которых недопустимо неуважительное отношение к государственному флагу:

запрещено использовании флага Узбекистана и знаков с его изображением в разорванном, грязном, дырявом, выцветшем и ином неподобающем виде;

не допускается использование флага в качестве покрывала чего-либо;

нельзя стелить или наносить изображение флага на столы, кресла, стулья и использовать его в качестве покрытия, а также стелить или наносить его изображение в иные места, куда садятся, или под ноги;

запрещено использование флага в качестве одежды, носового платка или постельного белья, а также для хранения и переноски вещей;

нельзя печатать знаки с изображением флага на обуви, носовом платке, постельном белье, нижнем белье, полотенцах, коробках (упаковке), предметах одноразового использования;

запрещено использование флага и изображение флага в нарушение правил этики и правил поведения в обществе или иным способом, считающимся их осквернением.

Символики негосударственных некоммерческих организаций, как и до этого, не могут быть схожи с флагом Узбекистана.