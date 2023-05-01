Конституционный закон «О Конституции Республики Узбекистан», принятый на референдуме 30 апреля, вступил в силу с 1 мая — со дня объявления результатов референдума Центральной избирательной комиссией.

Согласно закону, вместо Конституции Узбекистана, принятой 8 декабря 1992 года, утверждается её новая редакция. Днём Конституции остаётся 8 декабря.

Текст Конституции в новой редакции доступен на сайте Центризбиркома.

Как мы писали, согласно официальным данным, за изменение Основного закона проголосовали 90,2% избирателей, против — 9,35% при явке 84,5%.

Если в действовавшей до этого Конституции было 128 статей, то в новой их 155.

Закон гласит, что нормы Конституции в новой редакции с момента вступления её в силу «действуют напрямую и независимо от принятия или наличия соответствующих законов и иных нормативно-правовых актов».

Кабинету министров поручается в двухмесячный срок разработать и внести в парламент программу мер по приведению законодательства в соответствие с Конституцией в новой редакции.

В трёхмесячный срок должна быть утверждена «программа мер по обеспечению реализации социально-экономических обязательств государства», закреплённых в Конституции в новой редакции, «в том числе с учётом пересмотра задач и функций республиканских органов исполнительной власти в рамках осуществляемых в стране административных реформ», говорится в законе.