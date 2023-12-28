Узбекистану «как воздух нужны гарантированные и стабильные энергоресурсы». Об этом на церемонии запуска новых проектов в сфере «зелёной» энергетики в среду заявил президент Шавкат Мирзиёев. «Газета.uz» писала о вводе в эксплуатацию пяти солнечных электростанций и первой очереди ветряной электростанции общей мощностью 2400 МВт.

«Согласно подсчётам, в следующие 6 лет ожидается рост потребности в электроэнергии в нашей стране с нынешних 83 миллиардов до 120 миллиардов киловатт-часов. Мы покроем эту потребность в первую очередь за счёт возобновляемой энергии», — сказал глава государства.

«Мы поставили перед собой цель до 2030 года увеличить вдвое объёмы промышленности, поднять на качественно новый уровень такие сферы, как металлургия, нефтехимия и машиностроение. Планируем реализовать более 500 крупных промышленных и инфраструктурных проектов общей стоимостью 150 млрд долларов», — отметил он.

Узбекистан находится в постоянном поиске путей смягчения негативного воздействия изменения климата и поддерживает договорённость стран мира, достигнутую на недавней конференции ООН по изменению климата (COP28) в Дубае, втрое увеличить «зелёную» генерацию, заявил Шавкат Мирзиёев.

«Узбекистан полностью поддерживает эту актуальную инициативу и последовательно продолжит активную инвестиционную политику для доведения к 2030 году источников зелёной энергии до 27 гигаватт», — сказал он.

Сейчас в Узбекистане ведётся работа над проектами строительства 22 солнечных и ветряных электростанций мощностью 9 гигаватт.

«В нашей стране имеется огромный потенциал „зелёной“ энергетики. Мы должны продуктивно использовать этот великий дар, ниспосланный нам Всевышним, и направить его на благо народа», — продолжил президент.

Для стимулирования этой сферы налажена система «Солнечный дом» по предоставлению льготных кредитов и субсидий для установки солнечных панелей и гарантированной закупке произведённой электроэнергии. В текущем году в стране солнечные панели установили 50 тысяч домохозяйств и предпринимателей. Всего имеется более 7 миллионов домов, сообщил он.

«Узбекистан делает первые шаги, чтобы в будущем, принимая конкретные планы и действуя решительно, поставлять „зелёную“ энергию также на рынки стран Азии и Европы», — заявил также глава государства.