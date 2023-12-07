Более 120 стран, участвующих в конференции ООН по изменению климата (COP28) в Дубае, договорились утроить мировые мощности по производству энергии из возобновляемых источников к 2030 году, чтобы сократить использование ископаемого топлива. Свою подпись под документом также оставил Узбекистан.

Обязательство предполагает, что вовлечённые страны увеличат производство энергии из возобновляемых источников до совокупных 11 тысяч ГВт, а также удвоят среднегодовые темпы повышения энергоэффективности с 2% до 4%.

Страны обязались поставить принцип энергоэффективности в качестве «первого топлива» в основу принятия политических решений, планирования и принятия крупных инвестиционных решений.

В документе отмечается, что достижение цели, установленной обязательством, потребует от правительств и финансовых учреждений увеличения инвестиций и решения проблемы высокой стоимости капитала, которая тормозит проекты возобновляемой энергетики в развивающихся странах.

Среди стран, одобривших это обязательство, — Аргентина, Армения, Бразилия, Венгрия, Германия, Дания, Иордания, Канада, Куба, Ливия, Малайзия, Оман, ОАЭ, Сербия, США, Швеция, Украина и другие.

Из стран Центральной Азии это соглашение, помимо Узбекистана, подписали Кыргызстан и Таджикистан.

Ранее 50 крупнейших нефтекомпаний, в том числе «Узбекнефтегаз», подписали Хартию декарбонизации нефтегазовой промышленности на COP28 и обязались сократить выбросы метана почти до нуля к 2030 году.

По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), увеличение мощности возобновляемых источников энергии (ВЭИ) в три раза к 2030 году требуется, чтобы мир достиг нулевых выбросов к 2050 году.

В докладе исследовательской организации Bloomberg NEF, посвящённом утроению глобальной мощности ВЭИ, говорится, что эта цель «сложная, но достижимая». Для её достижения потребуется удвоить уровень инвестиций в ВЭИ с 564 млрд долларов в 2022 году до 1,1 трлн долларов ежегодно в период с 2023 по 2030 годы.

Эксперты также отмечают, что не стоит полагаться только на использование солнечной энергии, так как этого будет недостаточно для достижения нулевых выбросов к середине века. Они предлагают сочетать технологии и расширять производство других ВЭИ, включая ветровую энергию.

Что такое чистый нулевой уровень выбросов?

Говоря простыми словами, чистый нулевой уровень выбросов означает сокращение объёма выбросов парниковых газов до уровня, максимально приближённого к нулю, при этом весь остающийся объем выбросов поглощается из атмосферы назад, например, океанами и лесами.

Достижение нулевого уровня выбросов важно, чтобы удержать рост глобального потепления на уровне не более 1,5 градуса Цельсия в соответствии с целями Парижского соглашения.

На сегодняшний день энергетический сектор является источником приблизительно трёх четвертей общего объёма выбросов парниковых газов. Замена энергии загрязняющих окружающую среду угля, газа и мазута энергией из возобновляемых источников, таких как ветер или солнечная энергия, позволит значительно сократить объем выбросов углерода.