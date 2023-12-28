Дирекция по строительству Нового Ташкента при Кабинете министров и компания Gold Step Invest заключили прямой договор по строительству транспортной развязки на пересечении улицы Новый Узбекистан и автодороги 4R12. Это следует из данных портала государственных закупок, которые изучила «Газеты.uz». Ранее на это обратили внимание блогеры.

Речь идёт о строительстве 6 км автодороги, 3 подземных переходов и 1 моста. Проект предварительно оценивается в 350 млрд сумов (около 28,4 млн долларов США). Контракт на эту сумму стороны подписали 6 декабря, а сам документ размещён на портале 27 декабря. Окончательная стоимость будет определена по факту выполненных работ.

При подписании договора стороны руководствовались постановлением президента от 20 июля 2023 года и протоколом координационного совета по строительству Нового Ташкента (который возглавляет премьер-министр Абдулла Арипов) от 4 декабря. Стоит отметить, что совету предоставлены полномочия привлекать проектные и подрядные организации и других специалистов путём заключения прямых договоров.

Заказчик перечисляет генподрядчику аванс в 15% от стоимости проекта — 52,5 млрд сумов.

Предварительный срок окончания работ, включая снос существующих зданий и сооружений (при необходимости) указан до 31 декабря 2023 года, хотя график выплат суммы спланирован до конца декабря 2025 года (по 12,4 млрд сумов в месяц).

Дирекция 14 декабря также заключила прямой договор с компанией Architects Engineers Planners Advisors на предоставление услуг по управлению проектом строительства магистральной развязки. Стоимость услуг составляет 5,5 млрд сумов.

Компания должна организовать систему контроля исполнения проекта строительства, осуществлять финансовой контроль, подготовить окончательный бюджет и график работ, закупочную документацию, управлять контрактами и другое.

Возможная связь главы дирекции с генподрядчиком

Давронжон Адилов проводит презентацию проекта развязки президенту 18 ноября 2023 года. Кадр «Узбекистан 24».



Директором Дирекции по строительству Нового Ташкента является заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Давронжон Кабилджанович Адилов. Ранее он занимал пост заместителя директора компании Gold Step Invest.

Gold Step Invest зарегистрирована в сентябре 2013 года. Согласно же данным на сайте компании, она была создана в Ташкенте в 2003 году для проектирования и строительства объектов социально-бытового и культурного назначения, медицинских учреждений, жилищно-бытовых комплексов, спортивных и производственных объектов.

Основателями компании были указаны кандидат технических наук лауреат государственных премий, заслуженный строитель Узбекистана Марат Насырович Абдулаев и предприниматель Давронжон Кабилджанович Адилов (ныне замглавы Минстроя и ЖКХ и глава дирекции).

Компания в 2003—2008 годах работала на рынке под названием Nomdor Dizayn Servis, в 2008−2013 годах — Global Stroy Invest, с 2013 года — Gold Step Invest. Портфель компании включает в себя такие объекты, как строительство нового Ташкентского ипподрома, реконструкция Республиканского колледжа олимпийского резерва, строительство «под ключ» загородного оздоровительного центра Humson Buloq, жилищные комплексы Shedevr, «Новый век», «Мегаполис», объекты здравоохранения — перинатальный центр на 300 коек в Бухаре, Республиканский центр педиатрии, Детское отделение республиканской онкологии, а также промышленные объекты — завод Arktika Botlers, Marvin Brands (завод Dena) и другие.

В 2020 году единственным учредителем компании был Фаррух Джураевич Таджибаев.





Согласно данным ЕГРПО, сейчас учредителями Gold Step Invest указаны Хайрулла Нуриллаевич Исматов и Кабилджан Фразилович Адилов. Имя и фамилия последнего совпадают с именем замминистра и главы дирекции Давронжона Кабилджановича Адилова.

«Газета.uz» направила несколько запросов в пресс-службу Министерства строительства и ЖКХ, чтобы проверить наличие родственной связи между бенефициарами заказчика и генподрядчика, однако пока не смогла получить ответ.

В Агентстве по противодействию коррупции сообщили редакции, что начали изучение данного факта.

О транспортной развязке





18 ноября с проектом строительства транспортной развязки на пересечении улицы Новый Узбекистан и автодороги 4R12 знакомился президент Шавкат Мирзиёев. Согласно проекту будут построены 1 путепровод, 3 тоннеля, 4 кольцевые развязки и дополнительные дороги.

Проект намечено реализовать в два этапа. На первом планируется построить три тоннеля: два — по направлению «Ташкент — Бостанлык», где работы уже начаты и сдача запланирована в мае 2024 года, ещё один — по направлению «Паркент — Ташкент». Второй этап намечено начать в ноябре 2024 года и завершить к маю 2025 года.

«Газета.uz» тогда обратила внимание, что на каске специалиста из Турции указано название компании Gold Step Invest.

Напомним, что Законодательная палата Олий Мажоиса приняла закон «О конфликте интересов» ещё в октябре 2022 года. Сенат одобрил закон 1 июня 2023 года и направил на подписание президенту, однако документ до сих пор не принят.

Глава Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов заявлял, что его структура выявляет тысячи случаев конфликтов интересов на государственной службе, но из-за отсутствия правовых основ устранять такие ситуации проблематично.

Действие закона распространяется на государственные органы и органы государственной власти на местах, государственные учреждения, государственные унитарные предприятия, государственные целевые фонды, а также на юридические лица, в уставном фонде которых доля государственных органов или иных организаций составляет 50% и более.

Документом закрепляется также, что близкие родственники сотрудника госоргана или другой организации, юридическое лицо, акциями или долями уставного фонда которого владеют сотрудник госоргана или иной организации и (или) его близкие родственники, являются cвязанными лицами сотрудника госорганизации.