Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 ноября ознакомился с проектом строительства путепровода на пересечении улицы Новый Узбекистан и автодороги 4R12 в Ташкенте.

Согласно проекту будут построены 1 путепровод, 3 тоннеля, 4 кольцевые развязки и дополнительные дороги. В результате появится возможность безостановочного проезда через T-образный перекрёсток.





«Эта дорога всем нам известный T-образный перекрёсток. Основное значение строительства этого путепровода является в том, чтобы снять нагрузку с улицы Янги Узбекистон, экономия времени нашего народа. После завершения строительства путь до Паркентского и Бостанлыкского районов сократится как минимум на 20−30 минут», — заявил в интервью телеканалу «Узбекистан 24» директор подрядной организации Рахимжон Мухамедов.

По его словам, транспортная развязка отличается полным отсутствием перекрёстков, светофоров и каких-либо пересечений дорог. «С этой точки зрения путь в дороге будет сэкономлен. Проектное управление и технический надзор возлагается на турецкую компанию Arkon. Качество дороги — немецкое. Строительные работы будут вестись без остановки повседневного трафика, мы закроем только одну половину дороги, оставив по одной полосе движению машин», — сказал он.





По данным телеканала «Узбекистан 24», развязка займёт 4 гектара площади, общая протяжённость дороги составляет 6,5 км. Сейчас завершён первый этап проектных работ, подготовлена основа для прокладки подземного тоннеля. Дорога и объекты будут построены полностью из монолитной конструкции и установлены 3500 сваи.

По итогам работ ожидается, что пропускная способность дороги составит 8000 автомобилей в час, а с тремя развязками — 24 тысячи машин в час. Сообщается, что будет сэкономлено 1100 часов времени и 4100 литров бензина.

Проект будут реализовывать в два этапа. На первом планируется построить три тоннеля: два — по направлению «Ташкент — Бостанлык», где работы уже начаты и сдача запланирована в мае 2024 года, а ещё один тоннель — по направлению «Паркент — Ташкент». Второй этап намечено начать в ноябре 2024 года и завершить к маю 2025 года.

В проектном видео развязки можно также заметить наличие трамвая посередине дороги.





На каске специалиста из Турции отмечена надпись компании Gold Step Invest, где ранее заместителем директора работал действующий замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Давронжон Адилов. Он же возглавляет Дирекцию по строительству Нового Ташкента.

Давронжон Адилов проводит презентацию проекта развязки президенту.

С фотографиями проекта можно ознакомиться по ссылке.