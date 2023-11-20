Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 ноября ознакомился с проектом строительства путепровода на пересечении улицы Новый Узбекистан и автодороги 4R12 в Ташкенте.

Согласно проекту будут построены 1 путепровод, 3 тоннеля, 4 кольцевые развязки и дополнительные дороги. В результате появится возможность безостановочного проезда через T-образный перекрёсток.

4r12, ташкент

«Эта дорога всем нам известный T-образный перекрёсток. Основное значение строительства этого путепровода является в том, чтобы снять нагрузку с улицы Янги Узбекистон, экономия времени нашего народа. После завершения строительства путь до Паркентского и Бостанлыкского районов сократится как минимум на 20−30 минут», — заявил в интервью телеканалу «Узбекистан 24» директор подрядной организации Рахимжон Мухамедов.

По его словам, транспортная развязка отличается полным отсутствием перекрёстков, светофоров и каких-либо пересечений дорог. «С этой точки зрения путь в дороге будет сэкономлен. Проектное управление и технический надзор возлагается на турецкую компанию Arkon. Качество дороги — немецкое. Строительные работы будут вестись без остановки повседневного трафика, мы закроем только одну половину дороги, оставив по одной полосе движению машин», — сказал он.

4r12, ташкент

По данным телеканала «Узбекистан 24», развязка займёт 4 гектара площади, общая протяжённость дороги составляет 6,5 км. Сейчас завершён первый этап проектных работ, подготовлена основа для прокладки подземного тоннеля. Дорога и объекты будут построены полностью из монолитной конструкции и установлены 3500 сваи.

По итогам работ ожидается, что пропускная способность дороги составит 8000 автомобилей в час, а с тремя развязками — 24 тысячи машин в час. Сообщается, что будет сэкономлено 1100 часов времени и 4100 литров бензина.

Проект будут реализовывать в два этапа. На первом планируется построить три тоннеля: два — по направлению «Ташкент — Бостанлык», где работы уже начаты и сдача запланирована в мае 2024 года, а ещё один тоннель — по направлению «Паркент — Ташкент». Второй этап намечено начать в ноябре 2024 года и завершить к маю 2025 года.

В проектном видео развязки можно также заметить наличие трамвая посередине дороги.

4r12, ташкент

На каске специалиста из Турции отмечена надпись компании Gold Step Invest, где ранее заместителем директора работал действующий замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Давронжон Адилов. Он же возглавляет Дирекцию по строительству Нового Ташкента.

Давронжон Адилов проводит презентацию проекта развязки президенту.Давронжон Адилов проводит презентацию проекта развязки президенту.

С фотографиями проекта можно ознакомиться по ссылке.