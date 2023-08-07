Давронжон Кабилджанович Адилов постановлением президента от 7 августа назначен директором Дирекции по строительству города «Новый Ташкент» при Кабинете министров Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства строительства.

До назначения с января 2021 года он работал первым заместителем министра, а затем заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. До этого Даврон Адилов занимал пост заместителя директора строительной компании Gold Step Invest.

Дирекция была создана в конце июля. Она обладает широкими полномочиями и будет разрабатывать планы развития города, заключать соглашения с инвесторами и т. д.

Стоит отметить, что президент поручил благотворительному общественному фонду «Махалла» совместно с хокимиятом Ташкента до 1 сентября выделить дирекции 50 млн долларов в эквиваленте на безвозмездной основе для налаживания её деятельности за счёт спонсорских средств, аккумулированных на счету фонда «Махалла». Фонд является негосударственной некоммерческой организацией, основной целью которого определены поддержка и содействие деятельности сходов граждан и населения, нуждающегося в социальной защите.