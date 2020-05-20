В Сардобинском, Мирзаабадском и Акалтынском районах Сырдарьинской области начинается строительство трех жилых массивов с 66 пятиэтажными домами на 2640 квартир. Эти дома возводятся для жителей, чье жилье стало полностью непригодным из-за наводнения, вызванного прорывом плотины Сардобинского водохранилища.

Заместитель министра финансов Ёркин Турсунов сообщал, что непригодными для жизни из-за техногенной катастрофы стали 2640 домов, а 1781 дом нуждается в ремонте. Он уточнял, что для строительства 66 домов будет выделено 950 млрд сумов.

«Условия, как в столице»

Первый заместитель министра строительства Шерзод Хидоятов рассказал, что по поручению президента были оперативно определены дома, пригодные и непригодные для жизни.





В махалле «Дустлик» Сардобинского района появится первый массив с 37 домами (1480 квартир, из них 25 — резерв). Туда переселят жителей 1455 пострадавших домов из махаллей «Кургонтепа», «Юртдош» и «Дустлик».





В махалле «Навбахор» Мирзаабадского района построят 9 домов (360 квартир, из них 14 — резерв) для 346 семей из махаллей «Навбахор» и «Шодлик».





В махалле «Хакикат» Мирзаабадского района возведут 20 многоэтажек (800 квартир, из них 31 — резерв). В новый массив заселят жильцов махаллей «Хакикат», «Дунгарик», «Мирзачул», «Шодлик», «Саховат», «А. Навои» и «Ахиллик».

По словам Шерзода Хидоятова, места для строительства новых массивов выбраны по рекомендации архитектора британской компании Benoy Джона Дэвиса, который советовал выбрать места с высокой плотностью населения. Первый замглавы Минстроя также привел пример китайского города Чунцин, где строят 20−40-этажные дома, чтобы освободить больше места для посевных площадей, которые будут кормить население.

По словам Шерзода Хидоятова, для строительства выбраны места с самым высоким уровнем плотности населения.

«Во время облета пострадавших территорий мы увидели дома 70-х годов, сделанные из сборных железобетонных конструкций. С урбанистической точки зрения эти дома сделаны очень красиво, продуманы улицы. Все эти дома сохранились. Но есть и разрушенные дома, поскольку некоторые жители разрушили конструкции и сделали дополнительную пристройку. Но большая часть — около 90% — сохранились. По ним президент заявил, что если восстанавливать эти дома, то они должны соответствовать современным тенденциям. Там до сих пор не было газа. Нужно провести сети газоснабжения. В этих домах зимой должно быть тепло, летом — прохладно. После изучения было решение покрыть внешние стены домов базальтовой оболочкой местного производства, обновить при необходимости крыши и на 100% восстановить внутренние части домов», — отметил первый замминистра.

Шерзод Хидоятов также сказал, что при осмотре местности с воздуха выяснилось, что много глиняных домов построены так, что дистанция между ними составляет 500 м или 1 км. По его мнению, в таких условиях проведение коммуникации к каждому дому обойдется дорого. Кроме того, расширение площади, которые занимают жилые дома, приведет к сокращению посевных площадей.

Первый замглавы Минстроя подчеркнул, что в новых массивах проведут централизованную канализацию и все необходимые коммуникации.

«Эти дома были трех разных типов. Поэтому мы разработали три разных типовых проекта. После этого глава государства закрепил махалли за каждым хокимом (областей — ред.), им передали проекты. Сегодня они работают над ними. Наши махалли станут современными, новыми махаллями со всеми коммуникациями. Президент поручил провести канализацию и газ. Сейчас мы работаем над метаном и канализацией», — сказал он.

По словам Шерзода Хидоятова, жители были приятно удивлены, увидев проекты новых массивов.

«Когда мы ознакомили жителей с проектами, развесили баннеры, они удивились: „Мы тоже будем жить в таких местах?“ Мы сказали, что это будет реализовано. Они ответили, что теперь условия будут, как в Ташкенте», — рассказал он.

В планировке квартир предусмотрен склад для хранения садово-огородных инструментов и инвентаря.

На месте дынного рынка построят крытый экорынок, подобно действующему в Ташкенте.

Вместе с ремонтом поврежденных образовательных учреждений будет построена новая школа на 800 мест.

Помимо школы, появится и дошкольная образовательная организация на 200 мест.

«Президент поручил, чтобы эти дома строили самые качественные строители с большим потенциалом. Мы выбрали лучшие потенциальные компании среди тех, кто строил монолитные дома. Мы распределили между ними, кто где будет строить», — сказал Шерзод Хидоятов.

Застройщики из Ташкента

Согласно распоряжению президента от 1 мая, Министерство строительства совместно с хокимиятом Сырдарьинской области в течение двух недель должно было провести конкурс среди квалифицированных подрядчиков и заключить договор с победителями на строительство многоэтажного жилья.

Однако на брифинге в Гулистане 16 мая замминистра финансов Ёркин Турсунов рассказал, что протоколом правительственной комиссии принято временное положение. На основе этого документа, в порядке исключения, разрешено проводить работы, связанные с ликвидацией последствий, на условиях параллельного проектирования, перечислять подрядным организациям напрямую аванс в размере не 15%, как раньше, а 30%, а также проводить работы без тендера и конкурса.

«Перед приездом в Сырдарьинскую область я 8−9 дней находился в Бухарской области. Там тоже применили такой опыт, и здесь тоже он будет реализован», — отметил он.

Первый замминистра строительства Шерзод Хидоятов не ответил на вопрос корреспондента «Газеты.uz», почему принято временно положение, если в распоряжении президента было указано провести конкурс среди подрядных организаций. Он сообщил, что многоэтажные дома в трех районах Сырдарьинской области будут строить Whitecity Construction, Ecopark и Gold Step Invest.

«Мы уже определили строителей. С учетом того, что дома нужно строить незамедлительно, выбраны строители с самым большим потенциалом, чьи дома ранее были куплены населением быстро. Мы учли это, узнали, кто строил», — заявил первый замглавы Минстроя.

Whitecity Construction

20 домов в махалле «Хакикат» в Мирзаабадском районе будет строить Whitecity Construction, которая, по словам Шерзода Хидоятова, строила монолитные дома в Чиланзарском и Сергелийском районах Ташкента, а также дома для учителей в студенческом городке столицы.

Компания зарегистрирована в Ташкента в июне 2018 года. Она также была указана генподрядчиком в проекте программы по строительству 9000 квартир в 2018—2019 годах.





Согласно данным Единого государственного регистра предприятий и организаций, учредителями Whitecity Construction являются Мирсаид Мирвохитов (30%), Нодиржон Асатов (30%) и Исмаил Исраилов (40%). Последние двое в тех же долях являются учредителями компании по производству бетонных смесей Durable Beton. Исмаил Исраилов ранее работал директором Akfa Engineering and Management. Кроме того, он (58,5%) совместно с Закирходжой Абидовичем Артыкходжаевым (41,53%) указан соучредителем компании Master Pack, занимающейся производством гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары.

«Цены и специалисты компании соответствуют требованиям. С учетом того, что они используют новые технологии, специалисты у компании в основном из Турции», — отметил Шерзод Хидоятов.

Gold Step Invest

Второй застройщик Gold Step Invest должен возвести 37 многоэтажек в махалле «Дустлик». Компания зарегистрирована в сентябре 2013 года, но действует на рынке с 2003 года.

«Компания построила много домов. Один из них — на массиве Карасу [в Ташкенте] для военнослужащих Национальной гвардии. Вы также знаете о качестве построенной IT-школы имени Мухаммада Аль-Хорезми в Ташкенте», — сообщил первый замминистра строительства.

Согласно данным на сайте компании, Gold Step Invest была создана в Ташкенте в 2003 году для проектирования и строительства объектов социально-бытового и культурного назначения, медицинских учреждений, жилищно-бытовых комплексов, спортивных и производственных объектов. Основатели компании — кандидат технических наук лауреат государственных премий, заслуженный строитель Узбекистана Марат Насырович Абдулаев и молодой предприниматель Давронжон Кабилджанович Адылов.

Компания в 2003—2008 годах работала на рынке под названием Nomdor Dizayn Servis, в 2008−2013 годах — Global Stroy Invest, с 2013 года — Gold Step Invest. Портфель компании включает в себя такие объекты, как строительство нового Ташкентского ипподрома, реконструкция Республиканского колледжа олимпийского резерва, строительство «под ключ» загородного оздоровительного центра Humson Buloq, жилищные комплексы Shedevr, «Новый век», «Мегаполис», объекты здравоохранения — перинатальный центр на 300 коек в Бухаре, Республиканский центр педиатрии, Детское отделение республиканской онкологии, а также промышленные объекты — завод Arktika Botlers, Marvin Brands (завод Dena) и другие.

Сейчас единственным учредителем компании является Фаррух Джураевич Таджибаев.

Ecopark

Третья девелоперская компания Ecopark получила заказ на строительство 9 домов в махалле «Навбахор» Мирзаабадского района. Шерзод Хидоятов заявил, что в настоящее время застройщик строит «экодома» вдоль улицы Махтумкули напротив Ташкентского механического завода (бывший завод ТАПОиЧ).

Найти информацию об этой компании в интернете не удалось. В Минстрое «Газете.uz» также не смогли предоставить дополнительные данные.

На территории от улицы Махтумкули до трехуровневой развязки на перекрестке бывшего ТАПОиЧ расположены жилые комплексы Assalom (от компании Golden House) и Greenpark (от турецкой ÖzGüven).

Первый замминистра строительства Шерзод Хидоятов отметил, что перед застройщиками поставлены условия построить современные, энергосберегающие и качественные дома в короткие сроки.

«Сегодня параллельно проектированию начаты мобилизационные работы. Стоимость их услуг сравнительно дешевле, поскольку в этой сфере они уже наловчились, они работают быстро, опыт хороший. Прежде всего, они должны будут обратить внимание на качество. С точки зрения ценообразования они будут работать прозрачно», — заверил он.