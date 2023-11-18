Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 ноября ознакомился с проектом строительства путепровода на пересечении улицы Новый Узбекистан и автодороги 4R12 в Ташкенте.

По данным пресс-службы главы государства, в последние годы интенсивность движения на этих двух дорогах увеличилась. Количество автомобилей, направляющихся в Бостанлыкский и Паркентский районы, также выросло в несколько раз по сравнению с предыдущими годами и будет продолжать расти. Кроме того, этот перекрёсток, как ожидается, в будущем станет основным узлом по пути в город Новый Ташкент.

«Учитывая это, здесь планируется построить транспортную развязку. Согласно проекту будут построены 1 путепровод, 3 тоннеля, 4 кольцевые развязки и дополнительные дороги. В результате появится возможность безостановочного проезда через перекрёсток. Время водителей и пассажиров в пути сократится на 20−30 минут, повысится безопасность движения», — говорится в сообщении.

По данным телеканала «Узбекистана 24», развязка займёт 4 гектара площади, общая протяжённость дороги составляет 6,5 км. Сейчас завершён первый этап проектных работ, подготовлена основа для прокладки подземного тоннеля. Дорога и объекты будут построены полностью из монолитной конструкции и установлены 3500 сваи.

По итогам работ ожидается, что пропускная способность дороги составит 8000 автомобилей в минуту, а с тремя развязками — 24 тысячи машин в минуту. Сообщается, что будет сэкономлено 1100 часов времени и 4100 литров бензина.

Проект будет реализовывать в два этапа. На первом планируется построить три тоннеля: два — по направлению «Ташкент — Бостанлык», где работы уже начаты и сдача запланирована в мае 2024 года, а ещё один тоннель — по направлению «Паркент — Ташкент». Второй этап намечено начать в ноябре 2024 года и завершить к маю 2025 года.

Президент также осмотрел объекты торговли и услуг, строящиеся под линией надземного метро «Дустлик-Куйлюк». В рамках проекта здесь строятся 36 точек торговли и услуг, спортивные и детские площадки, автостоянки.

Шавкат Мирзиёев поручил ответственным лицам обеспечить безопасность на новых объектах, развивать сферу услуг в Ташкенте.