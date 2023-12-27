За январь-ноябрь 2023 года производство автомобилей в Узбекистане составило 355,25 тысячи единиц, что на 25,9%, или на 73 тысячи, больше, чем в аналогичном периоде 2022 года (282,2 тысячи). Это следует из данных Агентства статистики, на которые обратила внимание «Газета.uz».

За 11 месяцев UzAuto Motors увеличила выпуск автомобилей модели Cobalt с 90,2 тысячи до 104,57 тысячи (+15,9%), Damas — с 65,5 тысячи до 79,8 тысячи (+21,9%), Tracker — c 4916 до 40,74 тысячи (в 8,3 раза). Выпуск Onix составил 29,2 тысячи.

Производство Gentra (Lacetti) снизилось с 80,5 тысячи до 74,2 тысячи единиц.

Компания ADM Jizzakh нарастила выпуск гибридных автомобилей и электрокаров Сhery в 25,3 раза — до 9777 штук.





Производство автобусов в Узбекистане упало с 1125 до 776 штук (-31%). Это произошло одновременно с импортом большой партии китайских автобусов и электробусов, которые доставляются в Ташкент, Самарканд, Бухару, Хорезм и другие регионы страны.

Отечественные предприятия также произвели меньше грузовых автомобилей — 3015 против 3686 единиц за 11 месяцев прошлого года.

Производство шин снизилось на 17,5% — до 712,1 тысячи штук. Выпуск автомобильных двигателей увеличился до 237,5 тысячи (+13,8%), аккумуляторов — до 1,03 миллиона (+28,9%).

Импорт автомобилей с начала года составил 1,56 млрд долларов США (рост в 2,2 раза), деталей и запчастей для автомобилей — 1,34 млрд долларов (+16,8%).