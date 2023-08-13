Хорезмская область получит 100 новых пассажирских автобусов до конца 2023 года, сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

Компания Bunyodyobus Holding, занимающееся пассажирскими перевозками в регионе, подписала контракт с китайской компанией Zhongtong Bus Holding на закупку 100 автобусов для городских маршрутов. По соглашению автобусы планируется доставить до конца года. Сумма контракта не сообщается.

Zhongtong Bus — крупнейший производитель автобусов в Китае. Основан в 1958 году. выпускает автобусы длиной 6−18 метров, электробусы и троллейбусы.

В настоящее время основу общественного транспорта в Ургенче и районах Хорезма, как и во многих других регионах, составляют микровэны Damas. В городе и для связи между районами также используются автобусы Isuzu. Между Ургенчем и Хивой действует единственная в стране троллейбусная линия.