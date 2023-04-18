До конца 2023 года парк общественного транспорта Самарканда пополнится 100 электробусами производства китайской компании Yutong длиной 10,5 м, сообщила пресс-служба Управления транспорта Самаркандской области. Этот же производитель поставляет электробусы (длиной 12 м) в Ташкент.

Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, хокимият Самаркандской области и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) реализуют проект на 95 млн долларов США по закупке 350 электробусов для общественного транспорта Самарканда и созданию сопутствующей инфраструктуры.

Yutong Bus стала победителем международного тендера на поставку электробусов. 30 января Yutong и государственное предприятие «Самаркандйуловчитранс» подписали контракт на 29,7 млн евро. За счёт гранта ЕБРР был привлечён зарубежный консультант.

Поставка 100 электробусов и зарядного оборудования для них — первый этап проекта. 6 машин должны поступить в первой половине этого года, остальные 94 — до конца третьего квартала.

Разработаны генеральный план и проектно-сметная документация строительства депо для электробусов на улице Гагарина. Документы переданы на экспертизу.

Для временного хранения и эксплуатации электробусов планируется объявить тендер по подключению к электросети на территории трамвайного депо Дирекции по эксплуатации трамвайных линий Самарканда.

На недавней презентации новых автобусов для Ташкента министр транспорта Илхом Махкамов упомянул ушедшие в прошлое трамваи и троллейбусы, сказал, почему нельзя быстро вернуть трамвай в центр столицы, и назвал расширение улиц ошибкой, а строительство развязок — также не лучшим решением.

В Самарканде, между тем, после строительства в преддверии саммита ШОС тоннеля на пересечении улиц Рудаки и Бустонсарой стоимостью 143 млрд сумов начали строительство двух новых путепроводов стоимостью почти 30 млн долларов на средства кредита Фонда развития Абу-Даби.