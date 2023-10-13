Постоянный рост населения Ташкента и увеличение количества транспорта с каждым годом увеличивают нагрузку на транспортную сеть города. При населении более 3 миллионов человек (с ежегодным приростом примерно на 100 тысяч) средняя ежедневная потребность горожан в передвижении (поездки на любых видах транспорта или прогулки на учёбу, на работу, по другим делам) составляет 9 миллионов. Ещё два-три года назад горожане тратили на дорогу в среднем вдвое меньше времени, чем сейчас.

Закупка крупной партии в 1000 автобусов большой вместимости весной этого года и постепенное внедрение выделенных полос для общественного транспорта, можно сказать, частично спасли ситуацию. Сложно представить, с чем пришлось бы столкнуться ташкентцам с началом нового учебного года, если бы не это решение, принятое руководством страны во время прошлогодних морозов.





Сегодня в будние дни на автобусах совершается до миллиона и более поездок. По мере улучшения инфраструктуры для общественного транспорта, в том числе создания стабильно работающих коридоров, ожидается, что всё больше людей будут отдавать ему предпочтение, что снизит потребность в личном транспорте.





«Газета.uz» с помощью инфографики наглядно показывает, как ситуация в Ташкенте изменилась за последний год и за пять лет. Её на основе собственной аналитики подготовили специалисты Департамента цифрового развития хокимията столицы и Проектного офиса комплексного развития транспортной системы Ташкента Министерства транспорта Узбекистана.

Согласно статистике, количество автотранспортных средств, зарегистрированных в Ташкенте, приблизилось к 770 тысячам (из них легкового транспорта юридических и физических лиц — более 723 тысяч). Каждый год оно увеличивается на 10%. По графикам ниже можно отследить рост численности населения, количества жилых домов, школ и вузов, а также автомобилей в городе за пять лет.

Индивидуальные жилые строения.











Почти каждый житель города дважды в течение дня куда-то едет или идёт. Если из упомянутых выше 9 миллионов перемещений примерно 3 миллиона — это прогулки пешком, то остальные 6 миллионов, согласно оценке, так или иначе связаны с использованием транспорта: автобусов, маршруток, метро, частных авто, велосипедов и самокатов.

Из-за пробок горожане сегодня тратят на дорогу в два раза больше времени, чем ещё два-три года назад. Иногда в пробках средняя скорость транспортного потока снижается до 7 км/час.

Проверенный мировым опытом способ разгрузить улицы — развитие общественного транспорта, повышение его привлекательности за счёт стабильности и скорости, а также удобных пересадочных тарифов, ограничение количества личных автомобилей на улицах, пересмотр организации транспортных потоков и создание удобств для безопасного передвижения пешком, на велосипедах и других средствах индивидуальной мобильности (самокаты и т. д. ).

Если бы для города не были закуплены 1000 автобусов большой и особо большой вместимости, этой осенью улицы бы просто «встали», говорят специалисты. Когда людям предоставили реальную возможность передвигаться без давки, с кондиционером в жаркое время года, по доступной цене и меньше стоять в пробках, они начали пересаживаться с такси, маршруток и даже личного транспорта на общественный.

Статистика по количеству перевозимых пассажиров, выполняемых маршрутов, а также скорости движения основана на данных, собираемых сегодня не вручную, а в режиме онлайн благодаря электронной системе оплаты, GPS-трекерам на автобусах и другим системам управления движением.

Она позволяет властям утверждать, что по сравнению с 2022 годом автобусная система Ташкента условно стала эффективнее в два раза. Если в сентябре прошлого года ежедневно автобусных рейсов выполнялось 10 тысяч в день, то в сентябре нынешнего — уже почти 22 тысячи. Количество пассажиров также выросло в два раза.





На данный момент в городе действует 44 км специальных полос, выделенных под общественный транспорт, по которым ежедневно выполняется 16 тысяч автобусных рейсов.

Если принять во внимание, что ежедневно эти рейсы перевозят 600 тысяч пассажиров, экономя каждому примерно 10 минут по сравнению с другим видом транспорта, то можно представить, что суммарно экономится 100 тысяч часов в день.

Проектный офис комплексного развития транспортной системы Ташкента при Минтрансе разработал проекты дальнейшего расширения выделенных полос, которые должны ещё более улучшить ситуацию. Однако в офисе повторяют, что организовать полосы — это полдела, необходим контроль за нарушителями правил, мешающих движению общественного транспорта.

В Департаменте цифрового развития хокимията и Проектном офисе Минтранса поделились данными об улучшении работы двух автобусных маршрутов после закупки новых автобусов и внедрения выделенных полос по проспекту Амира Темура — №51 и №140.





В связи с технической возможностью увеличения количества рейсов единовременная вместимость пассажиров этих двух маршрутов увеличилась на 80%, что привело к улучшению качества услуг, а это, в свою очередь, стало основой роста количества пользователей общественного транспорта.

Средняя скорость движения по этим маршрутам выросла на 5 км/ч.





Свежие данные — за 10 октября — показывают, что на 165 автобусных маршрутах города за этот день было совершено более 1 миллиона поездок.





Как видно из статистики, в течение этого дня было оплачено почти 880 тысяч поездок. Помимо этого, автобусами пользуются пассажиры ряда льготных категорий.





Данные, доступные администрации города, показывают также, что автобус сегодня пользуется популярностью почти в любое время дня, что видно на графике выше.

Самое главное — дополнительные вместительные автобусы и стабилизация графиков дали возможность социальным слоям населения воспользоваться качественной услугой, которая ранее не была доступна из-за переполненности автобусов. Особенно сложно было воспользоваться автобусами в часы пик, когда люди вынужденно добирались на такси, скидываясь по несколько человек, отмечают в Проектном офисе Минтранса.

В отличие от автобусов, в сентябре пользователей метро стало меньше, чем год назад. Как видно из графика ниже, количество пассажиров за месяц снизилось с 12,9 миллиона на 11,9 миллиона, хотя в июле и августе текущего года поездок в метро было больше, чем в эти же месяцы прошлого года.

Накануне Ташкентский метрополитен обратился к пассажирам с просьбой проявить понимание в связи с перегруженностью и пообещал, что до конца года намечается поставка 56 новых вагонов, а в 2024 году — ещё 104.

Примечание: данные за 2023 год — по настоящее время.



В администрации метро отметили, что сейчас в сутки метро пользуется 690−700 тысяч человек, и из-за увеличения «нормативной нагрузки» на вагоны происходят частые неисправности. Пассажиров попросили не заходить в заполненные вагоны, а дожидаться следующего поезда.

Решить проблему простаивания автобусов в пробках помогут выделенные линии.



Руководство Узбекистана поставило цели удвоить долю пользователей общественным транспортом с сегодняшних 25% до 50% всех совершаемых ежедневных поездок, что должно заметно снизить нагрузку на улично-дорожную сеть.

Критически важным в этом является развитие транспортных коридоров с приоритетом движения общественного транспорта, перераспределением пространства улично-дорожной сети и внедрением систем «умного» управления трафиком, а также улучшения связности разных видов транспорта. «Сейчас из-за пробок автобусы на выделенных полосах могут догнать друг друга», — говорит глава Проектного офиса Минтранса Мурад Абидов, в то время как на этих полосах должен быть стабильно двигающийся поток и конкурентная скорость (по сравнению с другими видами транспорта).

Только тогда появится возможность дополнительно увеличить количество рейсов, автобусов на маршрутах и ускорить их передвижение. Позже начнётся интеграция потоков из столичной агломерации в город — из Келеса, Назарбека, Кибрая, Чирчика, Газалкента, Паркента, Ангрена, Янгиюля, Уч кахрамона, где есть ежедневный стабильный поток пассажиров.

Инфографика предоставлена «Газете.uz» Департаментом цифрового развития хокимията Ташкента и Проектным офисом комплексного развития транспортной системы Ташкента Министерства транспорта Узбекистана.