В четверг, 30 ноября, 20 автобусов производства китайской компании Zhang Tong доставлены в Бухару, сообщила пресс-служба хокимията города.

На приобретение этих автобусов для городской сети общественного транспорта выделены кредитные средства в размере 1,3 млн долларов. Каждый из них рассчитан на 30 мест.

«В салоне автобуса есть системы отопления и охлаждения, обеспечивающие качественное обслуживание пассажиров в течение всего года. Кроме того, созданы необходимые условия для выхода и посадки пассажиров с ограниченными возможностями, на окна нанесены солнцезащитные плёнки, установлена система определения количества пассажиров внутри автобуса», — говорится в сообщении хокимията.

Новые автобусы выйдут на маршруты Бухары с 5 декабря

В городской администрации отметили, что ведутся переговоры о поставке в регион ещё 80 таких автобусов к июлю 2024 года.