Узбекистан никогда не будет чьей-то колонией, заявила на встрече с молодёжью 25 декабря председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева. Об этом передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Вы видите в интернете разные выступления: „Сделаем с Узбекистаном то, сделаем это“. Узбекистан никогда не будет чьей-то колонией. Вы это знаете, мне не нужно вам это разъяснять. У всех вас это в сердце», — сказала глава верхней палаты парламента.

На прошлой неделе сопредседатель партии «Справедливая Россия» Захар Прилепин предложил «присоединить» Узбекистан и другие территории бывшего СССР к России. Заявление вызвало резкое осуждение общественности Узбекистана.

МИД Узбекистана пригласил посла России в Ташкенте Олега Мальгинова и заявил ему, что заявление Прилепина носит заведомо провокационный характер и может негативно отразиться на отношениях между народами двух стран. Вскоре представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова Прилепина «даже отдалённо не отражают официальную позицию РФ».

В пятницу президент Шавкат Мирзиёев на заседании Республиканского совета по духовности и просветительству заявил: «Мы являемся свидетелями того, что могущественные центры мира, которые раньше защищали свои цели и интересы посредством дипломатии и политики, перешли на путь открытого давления, конфронтации и конфликтов».

Общаясь с молодыми людьми, Танзила Нарбаева также затронула вопрос о том, почему важно изучать деятельность джадидов — представителей социально-политического просветительского движения начала прошлого века.

«Наши мысли и наши дела должны быть едиными, подчёркивали наши предки. Джадиды… призывали идти к свету, осваивать современную науку, современные профессии», — отметила она.

«Они много лет пребывали в забвении. Теперь, благодаря действиям нашего уважаемого президента, они выходят на свет», — сказала Танзила Нарбаева.

Шавкат Мирзиёев, говоря о джадидах на упомянутом совещании, заявил: «Нам как вода и воздух нужны зрелые кадры, воспитанные, как наши деды-джадиды, в духе западных достижений науки, а также национальных ценностей».