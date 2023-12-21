Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина о присоединении Узбекистана и других территорий бывшего СССР к России.

«Россию и Узбекистан связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества. И это не просто красивая фраза. Они действительно находятся на подъёме, на что указывают впечатляющие итоги официального визита президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева в нашу страну в октябре с. г., тёплая атмосфера, царившая на встрече лидеров двух государств», — сказала представитель российского МИДа.

«Полностью привержены договорам о стратегическом партнёрстве от 16 июня 2004 года и союзнических отношениях от 14 ноября 2005 года. Согласно взаимным обязательствам, наше сотрудничество выстраивается на основе уважения суверенитета, невмешательства, дружбы и добрососедства. Духом равноправия и взаимного учёта интересов проникнута работа представителей двух стран в СНГ, ШОС и ООН. В интересах социально-экономического роста Узбекистана Москва оказывает Ташкенту содействие с учётом его статуса в качестве наблюдателя в Евразийском экономическом союзе», — отметила она.

«Если смотреть шире, то Россию и Центральную Азию объединяют общая история, тесные человеческие и культурные связи, торгово-экономические и прямые хозяйственные отношения. Главы наших государств и правительств ставят перед министерствами, ведомствами, руководителями регионов задачи поступательного развития привилегированных связей. Кроме того, мы всегда готовы прийти на помощь друг другу, что неоднократно подтверждалось делами (взаимная поддержка в период коронавирусной пандемии, гуманитарная помощь жителям пострадавших регионов, поставки российских энергоносителей в период аномальных холодов в Центральной Азии и другое)», — сказала Мария Захарова.

«Что касается миграционной темы, то российская сторона неоднократно подчёркивала, что привлечение трудовых ресурсов из-за рубежа, прежде всего, из дружественных стран, отвечает интересам как России, так и государств — экспортёров таких услуг. В настоящее время ведётся работа над целым комплексом нормативных, организационных, информационных и иных мер в целях придания миграционному сотрудничеству более упорядоченного и взаимовыгодного характера», — отметила она.

«В связи с вышеизложенным совершенно очевидно, что высказывания Захара Прилепина являются его личным мнением, которое даже отдалённо не отражает официальную позицию Российской Федерации», — заключила представитель МИД России.

Напомним, в четверг МИД Узбекистана пригласил посла России в Ташкенте Олега Мальгинова и заявил ему, что слова Захара Прилепина носят заведомо провокационный характер и могут негативно отразиться на отношениях между народами двух стран. Посол ответил, что эти высказывания «даже отдалённо не имеют ничего общего с официальной позицией руководства Российской Федерации в отношении дружественного и независимого Узбекистана».

До этого депутаты Узбекистана попросили МИД направить ноту российской стороне и предупредили об уголовной ответственности за посягательства на конституционный строй Узбекистана. Они также заявили, что Кремль должен принять правовые меры «против таких шовинистов, которые разжигают войну и вражду между странами и народами».

В этот же день Министерство обороны Узбекистана заявило, что страна в соответствии с Конституцией имеет достаточные Вооружённые силы для обеспечения своей безопасности.

Высказывание Захара Прилепина

Захар Прилепин на пресс-конференции о деятельности своего «Совета командиров» заявил: «Я… стою искренне за то, чтобы эти территории, откуда едут к нам гастарбайтеры, чтобы их просто присоединять целиком и на месте их обучать русскому языку. Чтобы не здесь учить, а там, в Узбекистане».

Он сказал, что продолжит продвигать тему «дезавуирования документации о распаде Советского союза»: «Это позволит нам в любой момент сказать: „Так как 2 миллиона ваших граждан находятся на нашей территории, мы претендуем на вашу территорию. Потому что большинство ваших здесь, они уже даже проголосовали за это“. Ну или какая-то другая форма может быть придумана. Кто нам запретит после парада в Киеве что-либо сделать полезное на территории Евразийской территории? Никто».