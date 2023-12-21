Министерство иностранных дел Узбекистана 21 декабря пригласило посла России Олега Мальгинова, сообщила пресс-служба МИДа.

«В ходе встречи до представителя России в принципиальной форме доведено, что в нашей стране с чувством глубокой озабоченности воспринято высказывание сопредседателя партии „Справедливая Россия — За правду“ Захара Прилепина на конференции в пресс-центре „Россия сегодня“ с предложением о присоединении территории Узбекистана к России», — говорится в сообщении.

МИД заявил, что такого рода необдуманные высказывания партийных лидеров такой дружественно страны, как Российская Федерация не соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества между Узбекистаном и Россией.

«Подобные заявления, при этом широко распространённые в российских СМИ, носят заведомо провокационный характер и могут негативно отразиться на устоявшихся исторически дружественных отношения между нашими народами», — подчеркнули в МИДе.

В свою очередь, Олег Мальгинов «со всей ответственностью» заявил, что высказывания Захара Прилепина даже отдалённо не имеют ничего общего с официальной позицией руководства Российской Федерации «в отношении дружественного и независимого Узбекистана».

Посол особо подчеркнул, что «в его стране никогда не ставились под сомнение суверенитет, независимость и территориальная целостность Республики Узбекистан».

Олег Мальгинов также отметил, что в ближайшее время МИД России планирует дать комментарий по данному инциденту.

Напомним, Захар Прилепин предложил присоединить Узбекистан и другие территории бывшего СССР к России.

«Я, на самом деле, ещё и стою искренне за то, чтобы эти территории, откуда едут к нам гастарбайтеры, чтобы их просто присоединять целиком и на месте их обучать русскому языку. Чтобы не здесь учить, а там, в Узбекистане, допустим. Я всерьёз говорю, не шучу, не валяю дурака», — сказал Прилепин.

Он также заявил, что продолжит продвигать тему «дезавуирования документации о распаде Советского союза».

«Это позволит нам в любой момент сказать: „Так как два миллиона ваших граждан находятся на нашей территории, мы претендуем на вашу территорию. Потому что большинство ваших здесь, они уже даже проголосовали за это“. Ну или какая-то другая форма может быть придумана. Кто нам запретит после парада в Киеве что-либо сделать полезное на территории Евразийской территории? Никто», — добавил политик.

Депутаты Узбекистана попросили МИД направить ноту и предупредили об уголовной ответственности за посягательства на конституционный строй Узбекистана.