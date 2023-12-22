Президент Шавкат Мирзиёев на заседании Республиканского совета по духовности и просветительству в пятницу поднял вопрос о том, готов ли Узбекистан к конкуренции в идейно-идеологической сфере. Цитаты из его выступления публикует пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Президент напомнил, что он является председателем данного совета, а в регионах за эту сферу ответственны первые руководители, потому что «наука, образование и воспитание, духовность для нас — самый приоритетный вопрос».

Он отметил, что в текущем году в социальную сферу было направлено «больше всего средств — 134 трлн сумов», что в 5,6 раза больше, чем в 2016 году. «Только на одном этом примере можно отчётливо видеть подтверждение на практике правила „Узбекистан — социальное государство“, закреплённого в нашей Конституции в новой редакции. Эта работа — лишь первые шаги, в будущем она будет только расширяться», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства заявил, что несмотря на влияние экономического кризиса и пандемии в мировом масштабе, в стране прилагаются большие усилия и работа по расширению духовно-просветительской работы.

Он пообещал, что с 2024 года для активизации этой работы ежегодно будет выделяться по 100 млрд сумов.

«Завтра будет поздно»

Президент задался вопросом: «Готовы ли мы в сегодняшних сложных условиях к конкуренции в идейно-идеологической сфере? Отвечает ли воспитание молодого поколения комплексным условиям времени?»

«Это непростые вопросы. Это вопросы, заставляющие серьёзно задуматься, заставляющие беспокоиться. Если мы хотим выжить в этом светлом мире под именами „узбек“, „узбекистанец“, „Узбекистан“, мы должны уже сегодня найти ответы на эти вопросы и именно сегодня начать практические действия по их решению. Завтра уже будет поздно», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Он отметил, что в социальных сетях сегодня встречаются случаи, когда «в основном из-за рубежа, а иногда даже изнутри нашей страны», продвигаются позиции, противоречащие Конституции и законам Узбекистана, в частности, призывы, адресованные молодым людям, под маской религиозного верования, не к просвещению, а к невежеству.

В такой ситуации в обществе должна быть усилена борьба с невежеством путём просвещения, повышена осторожность и бдительность, подчеркнул он.

Шавкат Мирзиёев призвал интеллигенцию быть более активными в укреплении атмосферы мира и толерантности, быть примером другим своими духовными качествами.

Он также заявил, что Узбекистан поднимет на новый уровень работу по развитию узбекской культурной дипломатии на мировом уровне, широкому ознакомлению народа и туристов с богатым культурным наследием страны.

«Кадры, нужные как вода и воздух»

Президент сообщил, что скоро подпишет постановление о расширении работы по изучению наследия джадидов — представителей социально-политического просветительского движения начала прошлого века.

«В настоящее время, когда наша страна вступает на новый, более высокий этап своего развития, нам как вода и воздух нужны зрелые кадры, воспитанные, как наши деды-джадиды, в духе западных достижений науки, а также национальных ценностей», — заявил он.

«Естественно, наследие наших предков-просветителей служит фундаментом правового демократического государства и гражданского общества, которое мы строим сегодня», — отметил Шавкат Мирзиёев.

«Нравится это кому-то или нет, наш народ должен следовать пути, указанному нашими дедами-джадидами. Потому что их идеи и программы находятся в полной гармонии и созвучии со стратегией строительства Нового Узбекистана», — подчеркнул он.