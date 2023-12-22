Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев высказался о международной повестке на заседании Республиканского совета по духовности и просветительству и встрече с деятелями культуры и искусства. Цитату привёл его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

«Сегодня темпы развития в мировом масштабе беспрецедентно высоки. Одновременно происходят глубокие процессы трансформации в системе вековых ценностей, общественно-политических взглядов», — отметил глава государства.

«Мы все являемся свидетелями того, что могущественные центры мира, которые раньше защищали свои цели и интересы главным образом посредством дипломатии и политики, теперь перешли на путь открытого давления, конфронтации и конфликтов», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«К сожалению, влияние таких масштабных и крайне противоречивых процессов не обходит стороной и регион Центральной Азии и нашу страну, являющуюся его частью. В такой сложной и опасной ситуации, конечно, непросто найти правильный путь, отвечающий национальным интересам Узбекистана. Мы стараемся развивать взаимовыгодные отношения со всеми странами мира — и далёкими, и близкими», — подчеркнул глава государства.