Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 18 декабря сообщил о новых мерах, которые облегчат доступ населения к льготным кредитным ресурсам, передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Для стимулирования занятия предпринимательством решено выделять в рамках программы «Семейное предпринимательство» беззалоговые кредиты на сумму до 50 млн сумов лицам, открывшим собственный малый бизнес и имеющим положительную кредитную историю (сейчас — 33 млн сумов).

До 100 млн сумов без залога смогут получить желающие расширить свою деятельность. 50% суммы будет перечислено на карту заявителя.

Глава государства также одобрил предложение о предоставлении займов самозанятым, «делающим первые шаги в бизнесе». На сегодня 2,4 миллиона человек в Узбекистане прошли регистрацию в качестве самозанятого. Льготный кредит будет перечислен на его карту при уплате ежегодного социального налога на 340 тысяч сумов.

В начале августа президент уже сообщал об увеличении лимита беззалогового кредита на семейное предпринимательство с 33 млн до 100 млн сумов под гарантии «махаллинских семёрок». Часть средств планировалось выдавать в наличной форме, но, судя по всему, от этой идеи отказались.

Тогда же Шавкат Мирзиёев рекомендовал уволить руководителей главных управлений Центробанка в двух областях, а также глав ряда филиалов банков из-за высокого уровня проблемных кредитов в некоторых районах. Он также подверг критике порядок закупа оборудования и продуктов за счёт кредитов по семейному предпринимательству.

В ноябре был расширен перечень видов деятельности, которыми могут заниматься самозанятые в Узбекистане. В их числе — изготовление национальных украшений, атласа и адраса, сбор, выращивание в домашних условиях и реализация грибов и другие.

«Газета.uz» рассказывала, что означает статус самозанятого, как его получить и какую выгоду он даёт в Узбекистане.