Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках визита в Ташкентскую область 2 августа провёл видеоселекторное совещание по мерам сокращения бедности, обеспечения занятости населения и увеличения доходов местных бюджетов.

Как сообщает его пресс-секретарь Шерзод Асадов, население выражает недовольство из-за того, что выделяемые субсидии не доходят до адресатов.

Председатели махаллей и помощники хокимов недовольны системой приобретения орудий труда и продуктов для предпринимательства за счёт кредитов на семейное предпринимательство и субсидий, предоставляемых через фонды занятости, молодёжи и женщин.

Средства не предоставляются населению напрямую, а перечисляются «поставщикам, выигравшим тендеры» через маркетплейсы (электронные торговые площадки) Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства, Агентства по делам молодёжи и Центрального банка, говорится в сообщении.

«То есть у населения нет выбора, население вынуждено покупать по любой цене то, что предлагают продавцы на электронных площадках агентства или банка. Более того, предлагаемые товары и услуги на 20−25% выше рыночной цены», — указал Шерзод Асадов.

Президент поручил Генеральной прокуратуре, Счётной палате проверить прозрачность деятельности маркетплейсов, предоставляющих товары и услуги населению за счёт льготных средств.

На совещании также отмечалось, что доля проблемных кредитов (NLP) в рамках программ семейного предпринимательства снизилась с 19% до 16%, а в более чем 6500 махаллях не осталось проблемных долгов. Однако до сих пор не возвращены кредиты на сумму почти 3 трлн сумов.

В разрезе банков наибольшая часть NLP приходится на Xalq Banki (Народный банк), «Микрокредитбанк» и «Агробанк». Ситуация остаётся неудовлетворительной особенно в Андижанской, Наманганской, Ферганской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской и Ташкентской областях.

Кроме того, проверки в регионах показали, что в 2500 случаях кредиты на 68 млрд сумов были израсходованы нецелевым образом.

В связи с этим глава государства рекомендовал уволить руководителей территориальных подразделений Центрального банка в Ферганской и Сырдарьинской областях, а также руководителей Наманганского и Сурхандарьинского областных филиалов Народного банка, глав филиалов «Агробанка» в Андижанской и Ферганской областях и руководителя филиала «Микрокредитбанка» в Ташкентской области.

Также рекомендовано рассмотреть вопрос о полном обновлении руководителей 15 районных и городских банков с высоким уровне просроченной задолженности.

В июне прошлого года Счётная палата сообщала, что банки не взыскали почти 150 млрд сумов проблемных кредитов с заёмщиков со стабильным источником дохода, в том числе 89,3 млрд сумов — у госслужащих и сотрудников банков. Показатель NPL тогда был на высоком уровне в Наманганской, Андижанской и Сурхандарьинской областях.