Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 2 августа в Ташкентской области сообщил о новых мерах по облегчению доступа населения к льготным кредитным ресурсам, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Помощники хокимов будут помогать самозанятым перейти в малый и средний бизнес, рассказал глава государства.

Для этого на основе опыта Японии в регионах будет внедрена система бизнес-инкубаторов и акселераторов. Предпринимателям с потенциалом будут предоставляться средства на формирование оборотного капитала на условиях долевого участия.

Это станет «совершенно новым» источником финансовых средств, заявил президент.

Для финансирования этого направления поручено коренным образом пересмотреть деятельность Фонда предпринимательства и разрешить ему становиться совладельцем доли в бизнесе предпринимателей.

Кроме того, предельный размер беззалоговых кредитов для семейного предпринимательства будет увеличен с 33 млн до 100 млн сумов под гарантии «махаллинской семёрки» (ранее в махаллях имелись «пятёрки», т. е. председатель махалли, помощник хокима, молодёжный лидер, активистка по делам женщин и участковый инспектор профилактики).

Часть этих средств разрешено выдавать в наличной форме.

Как мы писали, на этом же совещании президент рекомендовал уволить руководителей главных управлений Центробанка в двух областях, а также глав ряда филиалов банков из-за высокого уровня проблемных кредитов в некоторых районах. Он также подверг критике порядок закупа оборудования и продуктов за счёт кредитов по семейному предпринимательству.