Перечень видов деятельности, которыми могут заниматься самозанятые лица в Узбекистане, расширен. Это предусмотрено указом президента от 10 ноября.

Согласно указу, в перечень включаются ещё 19 видов деятельности:

  • пошив одежды и других изделий из переработанной шерсти;
  • изготовление тандыра из глины в домашних условиях;
  • изготовление атласа и адраса;
  • изготовление бисера (бисероплетение);
  • изготовление тюбетеечной продукции в домашних условиях;
  • изготовление кузнечной продукции в домашних условиях;
  • пчеловодство, а также изготовление пчелиных ульев и их рамок;
  • пошив платьев, «курпа» (одеял), покрывал лоскутным методом;
  • сбор, выращивание в домашних условиях и реализация грибов;
  • изготовление, заточка и реализация ножей;
  • изготовление бумажных коробок, бандеролей;
  • выращивание тепличной продукции в домашних условиях;
  • наклейка этикеток на готовую продукцию;
  • изготовление детских игрушек в домашних условиях;
  • выращивание и изготовление веников в домашних условиях;
  • изготовление обуви для детей с плоскостопием;
  • изготовление национальных украшений;
  • чеканка, изготовление медной продукции в домашних условиях;
  • изготовление ковров, «курпа» (одеял) и подушек из грубой шерсти.

Теперь в список входят 101 вид деятельности для самозанятых лиц.

Напомним, проектом госбюджета на 2024 год планируется установить порядок налогообложения самозанятых по ставке 4% (как налог с оборота для индивидуальных предпринимателей), если их годовой доход превысит 100 млн сумов. Поэтому планируется сравнить виды деятельности ИП и самозанятых и затем пересмотреть их перечень.

«Газета.uz» рассказывала, что означает статус самозанятого, как его получить и какую выгоду он даёт в Узбекистане.