Перечень видов деятельности, которыми могут заниматься самозанятые лица в Узбекистане, расширен. Это предусмотрено указом президента от 10 ноября.

Согласно указу, в перечень включаются ещё 19 видов деятельности:

пошив одежды и других изделий из переработанной шерсти;

изготовление тандыра из глины в домашних условиях;

изготовление атласа и адраса;

изготовление бисера (бисероплетение);

изготовление тюбетеечной продукции в домашних условиях;

изготовление кузнечной продукции в домашних условиях;

пчеловодство, а также изготовление пчелиных ульев и их рамок;

пошив платьев, «курпа» (одеял), покрывал лоскутным методом;

сбор, выращивание в домашних условиях и реализация грибов;

изготовление, заточка и реализация ножей;

изготовление бумажных коробок, бандеролей;

выращивание тепличной продукции в домашних условиях;

наклейка этикеток на готовую продукцию;

изготовление детских игрушек в домашних условиях;

выращивание и изготовление веников в домашних условиях;

изготовление обуви для детей с плоскостопием;

изготовление национальных украшений;

чеканка, изготовление медной продукции в домашних условиях;

изготовление ковров, «курпа» (одеял) и подушек из грубой шерсти.

Теперь в список входят 101 вид деятельности для самозанятых лиц.

Напомним, проектом госбюджета на 2024 год планируется установить порядок налогообложения самозанятых по ставке 4% (как налог с оборота для индивидуальных предпринимателей), если их годовой доход превысит 100 млн сумов. Поэтому планируется сравнить виды деятельности ИП и самозанятых и затем пересмотреть их перечень.

«Газета.uz» рассказывала, что означает статус самозанятого, как его получить и какую выгоду он даёт в Узбекистане.