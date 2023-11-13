Перечень видов деятельности, которыми могут заниматься самозанятые лица в Узбекистане, расширен. Это предусмотрено указом президента от 10 ноября.
Согласно указу, в перечень включаются ещё 19 видов деятельности:
- пошив одежды и других изделий из переработанной шерсти;
- изготовление тандыра из глины в домашних условиях;
- изготовление атласа и адраса;
- изготовление бисера (бисероплетение);
- изготовление тюбетеечной продукции в домашних условиях;
- изготовление кузнечной продукции в домашних условиях;
- пчеловодство, а также изготовление пчелиных ульев и их рамок;
- пошив платьев, «курпа» (одеял), покрывал лоскутным методом;
- сбор, выращивание в домашних условиях и реализация грибов;
- изготовление, заточка и реализация ножей;
- изготовление бумажных коробок, бандеролей;
- выращивание тепличной продукции в домашних условиях;
- наклейка этикеток на готовую продукцию;
- изготовление детских игрушек в домашних условиях;
- выращивание и изготовление веников в домашних условиях;
- изготовление обуви для детей с плоскостопием;
- изготовление национальных украшений;
- чеканка, изготовление медной продукции в домашних условиях;
- изготовление ковров, «курпа» (одеял) и подушек из грубой шерсти.
Теперь в список входят 101 вид деятельности для самозанятых лиц.
Напомним, проектом госбюджета на 2024 год планируется установить порядок налогообложения самозанятых по ставке 4% (как налог с оборота для индивидуальных предпринимателей), если их годовой доход превысит 100 млн сумов. Поэтому планируется сравнить виды деятельности ИП и самозанятых и затем пересмотреть их перечень.
«Газета.uz» рассказывала, что означает статус самозанятого, как его получить и какую выгоду он даёт в Узбекистане.