Нигора из Ташкента недавно вышла в декрет и теперь даёт частные уроки английского языка на дому. Она неплохо зарабатывает, но весь её доход — неофициальный. Поэтому ей сложно получить кредит в банке и работать с корпоративными клиентами безналичным расчетом. Кроме того, Нигора не может рассчитывать на хорошую пенсию в старости, ведь её трудовой стаж не учитывается.

Недавно Нигора узнала, что можно получить статус самозанятой, платить небольшой налог — и проблем со справками о доходе и начислением трудового стажа не будет. Вдобавок можно не бояться штрафов от налоговой инспекции за нелегальную деятельность.

По состоянию на 1 июля 2021 года в Узбекистане зарегистрировано более 852 тысяч самозанятых, из которых свыше 310 тысяч — молодежь.

Рассказываем, кто такие самозанятые, как получить этот статус и зачем это нужно делать в 2021 году.

Что означает статус самозанятого и кто им может стать

Самозанятые — это физические лица, которые сами находят работу и сами её выполняют с получением дохода. Самозанятыми могут стать репетиторы, няни, сантехники, электрики, парикмахеры, курьеры, мойщики автомобилей, ремесленники, уборщики, портные, программисты и многие другие.

Их деятельность регулируется Положением о порядке осуществления деятельности в качестве самозанятого лица. По состоянию на 1 августа 2021 года для самозанятых доступно 68 видов деятельности. При желании можно выбрать сразу несколько из них.

Самозанятым может стать любое физическое лицо в трудоспособном возрасте, кроме индивидуальных предпринимателей. Самозанятому не нужно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Можно одновременно работать по трудовому договору на основном месте работы и быть самозанятым. Главное, чтобы вид деятельности на основной работе не входил в перечень разрешенных для самозанятых. Например, можно целый день работать по трудовому договору секретарём, а вечером в качестве самозанятого оказывать услуги по созданию текстов (копирайтинг).

Почему выгодно быть самозанятым

Есть несколько причин, почему это выгодно.

1. Легальная возможность работы на дому. Самозанятым можно не бояться налоговой проверки, штрафов и обвинений в незаконной предпринимательской деятельности.

2. Подтвержденный трудовой стаж и пенсия. У самозанятых идёт трудовой стаж, поэтому можно рассчитывать на гарантированную пенсию в преклонном возрасте.

3. Официальный доход. Можно получать потребительские кредиты, льготные займы, а также применять налоговые вычеты.

4. Минимальный налог. Нет подоходного налога и других сборов. Достаточно оплачивать социальный налог в размере не менее 1 базовой расчетной величины в год.

5. Сам себе начальник. У самозанятых нет трудового договора, руководителя и строгого рабочего графика. Можно заниматься любимым делом в любое время и получать от этого легальный доход.

6. Расширение базы клиентов. Самозанятые легко могут открыть счёт в банке, чтобы принимать оплату по перечислению от юридических лиц. Вдобавок наличие государственной регистрации вызывает доверие у партнеров.

7. Минимум документов. Самозанятым не нужно вести бухгалтерский учёт, отправлять отчёты или сдавать налоговую декларацию, как это делают индивидуальные предприниматели. Учёт доходов и расходов можно вести добровольно прямо в приложении Soliq.

Какие нужно платить налоги и обязательные платежи

Все доходы, полученные в результате деятельности самозанятых, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ): сколько заработали, столько оставили себе. Достаточно уплатить социальный налог — не менее 1 БРВ в год — это 245 тысяч сумов по состоянию на 1 августа 2021 года. Оплатить можно с помощью любой платёжной системы.

Никаких страховых и прочих взносов самозанятым уплачивать не нужно.

Важно: от уплаты НДФЛ освобождаются только доходы, полученные самозанятым от деятельности из перечня разрешенных видов. Если доходы получены от другой деятельности, придётся уплатить с них НДФЛ.

С кем и как могут работать самозанятые

Самозанятые могут выполнять работы или оказывать услуги другим физическим лицам по устной договоренности. С юридическими лицами они могут работать с заключением письменного договора только для оказания разовых услуг или работ. Если нужно выполнить одну длительную и объёмную работу, придётся её разделять на несколько частей. Установленной формы договора нет: его составляют юристы с учётом особенностей выполняемых работ или услуг.

При этом самозанятые должны выполнять все работы самостоятельно: труд наёмных работников использовать нельзя.

В каком виде можно принимать оплату за товары или услуги

Самозанятые могут принимать оплату в любой форме: наличными, через терминал или банковским переводом. Терминал можно арендовать в банке. Там же можно открыть и расчётный счёт, чтобы работать по перечислению с юридическими лицами.

Какое есть ограничение по заработку в месяц

У самозанятых нет ограничения по обороту в месяц или год. Если вы в качестве самозанятого заработаете в месяц даже 10 млн сумов, никто не приостановит вашу деятельность и не заставит перерегистрироваться в ИП или ООО.

Как получить статус самозанятого и сколько это стоит

Стать самозанятым можно бесплатно. Для этого нужно зарегистрироваться одним из двух способов:

обратиться в районную налоговую инспекцию, где сотрудник заполнит анкету;

самостоятельно зарегистрироваться через персональный кабинет налогоплательщика или мобильное приложение Soliq от ГНК. «Газета.uz» делала подробную инструкцию по регистрации через смартфон. Процесс займёт не более 30 минут.

Регистрация выдается на неограниченный срок. После заполнения анкеты выдается справка о регистрации в качестве самозанятого лица с QR-кодом. Тут же можно оплатить социальный налог — достаточно ввести номер счёта и срок действия пластиковой карты.

Как начисляется трудовой стаж и какая будет пенсия

Когда сотрудники налоговых органов регистрируют самозанятого, они добавляют данные о нём в базу данных самозанятых лиц ГНК. Позже её интегрируют в Единую национальную систему труда (ЕНСТ), поэтому трудовой стаж будет учитываться официально. Но для учёта трудового стажа нужно уплатить социальный налог. Система простая: уплатили налог за год — начислят один год стажа.

Размер пенсии для самозанятых рассчитывается так же, как и для индивидуальных предпринимателей. Если по достижении пенсионного возраста будет необходимый трудовой стаж, то пенсия будет минимальной — 565 тысяч сумов (на 1 августа 2021 года). Если стажа недостаточно, то государство будет ежемесячно выплачивать пособие — 400 тысяч сумов (на 1 августа 2021 года).

Что делать в случае болезни или потери трудоспособности

У самозанятых нет больничных и отпусков: если приболели и не работали какое-то время, никто не компенсирует потерю денег.

Если нужно приостановить трудовую деятельность на более длинный срок, придётся уведомить об этом налоговые органы. После этого можно не уплачивать социальный налог за все время, пока вы не работали. Правда стаж за это время учитываться не будет.

Что можно делать самозанятым, а что нельзя





Самозанятым можно: работать под одному или сразу нескольким видам деятельности из перечня;

выполнять работу только самостоятельно;

принимать оплату наличными, по терминалу и перечислением;

работать на физических и юридических лиц только для выполнения разовых работ или услуг;

заключать устный или письменный договор с заказчиком;

работать с зарубежными заказчиками без заключения контракта;

принимать оплату за работу в иностранной валюте от нерезидентов. Самозанятым нельзя: вести деятельность, не указанную в перечне разрешённых видов;

быть индивидуальным предпринимателем;

иметь работодателя по своему виду деятельности;

нанимать сотрудников;

длительно выполнять объёмную работу или оказывать услуги физическим и юридическим лицам.





Как работать и принимать оплату от зарубежных заказчиков

Самозанятые могут работать с иностранными физическими и юридическими лицами без заключения контракта. Основанием для работы может стать принятие публичной оферты, обмен электронными сообщениями либо выставленные счета-фактуры (инвойсы), в том числе в электронной форме.

Оплату от нерезидентов из-за рубежа за выполненную работу можно принимать в иностранной валюте на счета в банках Узбекистана. Причём не нужно вносить информацию об этом в Единую электронную информационную систему внешнеторговых операций, как это делают индивидуальные предприниматели или юридические лица. Полученные средства можно обналичить в своем банке в иностранной валюте и использовать на своё усмотрение.

Как получить официальную справку о доходе

Информацию о любой выполненной работе самозанятые могут вносить прямо в мобильное приложение Soliq. При работе с физическими лицами достаточно просто указать вид выполненной работы и стоимость. При работе с юридическими лицами можно указать выполненную работу, стоимость и отправить электронную счет-фактуру.

На основании указанных данных можно сформировать и распечатать официальную справку о полученном доходе. На её основании можно брать потребительские кредиты или льготные займы в банках.

Как отказаться от статуса самозанятого и приостановить деятельность

Отказаться от статуса самозанятого и приостановить деятельность можно в любое время. Для этого нужно уведомить налоговые органы через мобильное приложение Soliq. Это нужно сделать до приостановления деятельности. Позже сотрудники налоговых органов удалят статус самозанятого из базы ГНК.