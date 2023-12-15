Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 14 декабря поручил снизить себестоимость производства и увеличить уровень локализации автомобилей в Узбекистане. Об этом в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил председатель правления компании «Узавтосаноат» Улугбек Розукулов.

По его словам, глава государства также поставил задачу расширить кооперацию с малым частным бизнесом в областях.

«Ещё одно направление — совершенствование дилерской системы и предотвращение многочисленных возражений со стороны населения на сегодняшний день. Кроме того, даны поручения по новым проектам — это повышение уровня локализации не только в Узбекистане, но и в зарубежных странах, где мы работаем в партнёрстве. Речь о проектах, которые повысят экспортный потенциал», — заявил глава «Узавтосаноат».

На совещании отмечалось, что в отрасли налажена кооперация более 2000 предприятий, уровень локализации компонентов составляет 50%. К 2030 году намечено довести производство легковых автомобилей в стране до 1 миллиона единиц. Президент также призвал не медлить с освоением выпуска электромобилей.

В августе UzAuto Motors возобновила оформление контрактов на Lacetti, Cobalt, Damas и Labo, оформив свыше 51 тысячи контрактов за сутки. Контракты ещё на 28 тысяч автомобилей оформили в сентябре за несколько часов. Очереди образовались и 30 октября, когда появились слухи о возобновлении выдачи автомобилей.

Компания ранее сообщала, что во второй половине декабря (точная дата будет отдельно сообщена на официальных каналах компании) запланировано открытие онлайн-контрактации на автомобили массового сегмента производства 2024 года:

Cobalt — от 124 264 000 сум

Damas — от 93 156 000 сум

Labo — от 93 771 000 сум

Производство Gentra/Lacetti прекращается с 1 января 2024 года.