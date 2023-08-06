Компания UzAuto Motors завершила приём заявок на Cobalt, Lacetti и Damas через день после открытия контрактации.

4 августа в 17:30 автопроизводитель сообщил о возобновлении выдачи контрактов на автомобили и представил новые комплектации, 5 августа в 15:57 компания заявила, что дополнительная партия на 2023 год была полностью законтрактована.

Менее чем за сутки заключено более 50 тысяч контрактов на приобретение данных автомобилей.

«Дополнительно сообщаем, что спустя 7 календарных дней часть контрактов, не оплаченных в срок, будет вновь доступна для контрактации», — говорится в сообщении.

Напомним, для сокращения сроков выдачи автомобилей компания внедряет систему продаж согласно графику производства. В пресс-службе компании уточнили «Газете.uz», что контракты будут выдаваться на то число машин, которые запланированы к производству до конца года, то есть «не будет переходов к срокам ожидания на 2024 год».

Спустя несколько часов после открытия контрактации в пятницу пользователи сообщили, что договоров на сайте и в приложении нет. Кроме того, клиенты заявили, что дилерские центры, где образовались большие очереди, чтобы заключить договор, предлагают новые комплектации с новыми цветами вместо классических белых и чёрных цветов.