Компания UzAuto Motors прекращает производство седана Chevrolet Gentra (Lacetti) с января 2024 года. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

Решение связано с политикой GM Global. Производственные мощности предприятий, выпускающих комплектующие для Gentra, будут направлены на новые модели, отметили в компании.

О планах по прекращению производства сообщалось в декабре 2022 года. На слайде про жизненный цикл моделей автомобилей указывалось, что цикл Gentra завершается в конце 2023 года. Аналогичные метки были указаны у моделей Spark и Nexia — их производство завершилось в конце 2022 года.

Компания планировала начать продажи автомобилей марки Cadillac (бренд люксовых автомобилей General Motors) со второго квартала 2023 года, однако об этом ещё нет информации, ответили в компании на уточнение «Газеты.uz».

Напомним, крупноблочная сборка седана Chevrolet Lacetti была налажена на автозаводе в Асаке в 2003 году. В 2008 году начато полномасштабное производство этого автомобиля. Спустя пять лет была представлена обновлённая версия этой модели.