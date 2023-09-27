18 сентября компания UzAuto Motors возобновила выдачу контрактов на покупку автомобилей Chevrolet Cobalt, Lacetti, Damas и Labo в Узбекистане.

Автопроизводитель сообщил, что за счёт наращивания производства «была проработана возможность производства и реализации дополнительной партии автомобилей всех имеющихся расцветок».

Всего за два часа было заключено свыше 28 тысяч договоров на поставку машин, при этом процедура проводилась исключительно в автосалонах, то есть в этот раз у покупателей не было возможности заключить договор онлайн. В результате в дилерских центрах снова образовались большие очереди.

Издание Autostrada.uz отметило, что такая процедура создаёт возможность для некоторых сотрудников автосалонов заключать договоры не в присутствии покупателей или на основе предварительно подготовленных списков, что открывает дорогу для коррупционных схем и злоупотреблений.

На запрос «Газеты.uz» в пресс-службе компании решение объяснили борьбой с перекупщиками.

«Учитывая объем доступных к контрактации автомобилей, а также предыдущий опыт массового онлайн-заключения контрактов на одно лицо было принято решение заключать договор только при личном присутствии покупателя. Данное решение было принято в целях повышения доступности автомобилей реальным потребителям, а не в целях перепродажи», — отметили в UzAuto Motors.

В начале августа UzAuto Motors также открыла и спустя день приостановила приём заявок на Cobalt, Lacetti и Damas. Тогда было заключено более 50 тысяч контрактов. Во многих автосалонах образовались большие очереди.

Для борьбы с перекупщиками компания увеличивала срок поставки автомобиля покупателю до 120 дней, если одно лицо покупало более двух автомобилей одной модели в год. При этом каждый последующий автомобиль смещается в конец очереди. Автопроизводитель планировал увеличить этот срок до 270 дней.