Компания UzAuto Motors опровергла слухи о возобновлении выдачи контрактов на покупку автомобилей с 30 октября.

«Сегодня ряд автолюбителей, поверив слухам о начале контрактации доступных автомобилей, уже с утра пришли в дилерские центры, что привело к образованию больших очередей в салонах. Уважаемые покупатели, напоминаем вам, что получить достоверную информацию о начале продаж и других вопросах вы можете только на официальных страницах UzAuto Motors», — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что контракт на автомобиль можно получить не только в дилерских центрах Chevrolet, но также онлайн в приложении UzAutoSavdo (iOS/Android), Telegram-боте и на сайте savdo.uzavtosanoat.uz.

Напомним, с декабря 2022 года UzAuto Motors приостановила контрактакцию четырёх самых популярных моделей автомобилей. Компания объясняла решение дефицитом микрочипов и логистическими проблемами.

В августе компания возобновила оформление контрактов на Lacetti, Cobalt, Damas и Labo, оформив свыше 51 тысяч контрактов за сутки. Контракты ещё на 28 тысяч автомобилей оформили в сентябре за несколько часов.

В середине октября компания повысила цены на свои автомобили Chevrolet Lacetti, Cobalt, Damas и Labo. Стоимость в среднем выросла на 5,1%.