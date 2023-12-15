Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 14 декабря подчеркнул важность ускорения трансформации компании «Узавтосаноат», сообщила пресс-служба главы государства.

На совещании говорилось, что производство автомобилей в стране за последние годы, несмотря на сложности с логистикой, выросло в 3 раза. К концу года общий объем производства должен достичь 415 тысяч единиц.

Для искоренения государственной монополии и развития конкуренции в отрасли были привлечены 3 новых частных автопроизводителя и иностранные бренды. Сегодня на 8 заводах страны выпускаются десятки видов легковых автомобилей, грузового и пассажирского транспорта, сельскохозяйственной и специальной техники.

В отрасли налажена кооперация более 2000 предприятий, уровень локализации компонентов составляет 50%. К 2030 году намечено довести производство легковых автомобилей в стране до 1 миллиона единиц.

Глава «Узавтосаноат» Улугбек Розукулов. Фото: Пресс-служба президента.

Однако спрос на автомобили остаётся неудовлетворённым. Как на внутреннем, так и на внешнем рынке усиливается конкуренция автопроизводителей. Поэтому «Узавтосаноат» должна прилагать больше усилий к расширению модельного ряда, улучшению качества, снижению себестоимости продукции и работе в условиях конкуренции, заявил президент.

Отметив, что сегодня ведущие мировые автопроизводители переходят на производство электромобилей, Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что если отечественные предприятия будут медлить с освоением этой отрасли, они столкнутся с трудностями в будущем.

В следующем году в Узбекистане намечен запуск автозавода, способного производить 10 тысяч электромобилей в год. Президент поручил наладить выпуск комплектующих частей для них.

В сфере сельскохозяйственного машиностроения в этом году было выпущено более 3500 единиц техники. К 2030 году планируется увеличить этот объем до 16 тысяч в год.

В Чирчике был создан кластер сельскохозяйственного машиностроения. Его годовая производственная мощность составляет 15 тысяч тракторов, прицепов и другой техники. Однако система их продажи не отвечает требованиям времени, говорилось на совещании.

Президент поручил расширить стимулирование закупки отечественной техники, повысить заинтересованность кластеров и фермеров, сформировать портфель заказов, и определены дополнительные меры. Поставлена задача довести уровень локализации отечественного трактора до 35 процентов, а подвесной техники и прицепов — в среднем до 60 процентов.