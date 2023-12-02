Блогер Олимжон Хайдаров подаст апелляционную жалобу на решение Ферганского районного суда по уголовным делам, который приговорил его к 8 годам лишения свободы. Об этом «Газете.uz» сообщил младший брат осуждённого Салимжон Хайдаров.

1 декабря суд признал Хайдарова виновным в клевете, оскорблении и вымогательстве, приговорил его к 8 годам тюрьмы.

Салимжон Хайдаров заявил, что его брат полностью отрицает вину, считает незаконными мероприятия по его задержанию и несправедливым решение суда.

Напомним, Олимжон Хайдаров был задержан 29 июля в ходе оперативного мероприятия. УВД Ферганской области заявило, что он подозревается в вымогательстве у руководителей торгового комплекса «Коканд Истиклол» 10 тысяч долларов в обмен на нераспространение подготовленной им критической статьи.

Следственные органы 10 октября утвердили обвинительное заключение в отношении блогера, а 30 октября суд начал рассмотрение дела, где истцами и потерпевшими выступили хоким Коканда Маруфжон Усмонов, до этого работавший заместителем госсоветника президента, Нуриллохон Тешабоев, который работает или ранее работал начальником службы общественной безопасности — заместителем ОВД Узбекистанского района, Вохиджон Содиков (предположительно также работает в органах внутренних дел), а также Фахритддин Абдувахобов и Олим Хасанов.