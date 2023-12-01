Ферганский районный суд по уголовным делам 1 декабря вынес приговор в отношении блогера Олимжона Хайдарова, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Напомним, Олимжон Хайдаров был задержан 29 июля в ходе оперативного мероприятия. УВД Ферганской области заявило, что он подозревается в вымогательстве у руководителей торгового комплекса «Коканд Истиклол» 10 тысяч долларов в обмен на нераспространение подготовленной им критической статьи.

Следственные органы 10 октября утвердили обвинительное заключение в отношении блогера, а 30 октября суд начал рассмотрение дела, где истцами и потерпевшими выступили хоким Коканда Маруфжон Усмонов, до этого работавший заместителем госсоветника президента, Нуриллохон Тешабоев, который работает или ранее работал начальником службы общественной безопасности — заместителем ОВД Узбекистанского района, Вохиджон Содиков (предположительно также работает в органах внутренних дел), а также Фахритддин Абдувахобов и Олим Хасанов.

Судья Авазжон Эргашев признал блогера, директора компаний Turon Mujdasi и Turon Valley Media Олимжона Хайдарова виновным:

по части 2 статьи 139 (клевета в печатном или иным способом размноженном виде, в том числе размещённая в СМИ, сетях телекоммуникаций или интернете) Уголовного кодекса;

пункту «а» части 3 статьи 139 УК (клевета, соединённая с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления);

пункту «а» части 3 статьи 140 УК (оскорбление в связи с выполнением потерпевшим своего служебного или гражданского долга);

по пункту «б» части 2 статьи 165 Уголовного кодекса Узбекистана (вымогательство в крупном размере).

Суд исключил из дела обвинение по пункту «а» части 2 статьи 165 УК (вымогательство повторно или опасным рецидивистом) и в итоге приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Фото: Верховный суд.

Суд также постановил Бюро принудительного исполнения заблокировать все каналы, страницы и группы в социальных сетях, принадлежащие Хайдарову, после вступления решения суда в законную силу.

Сообщается также, что потерпевший С. М. не предоставил подтверждающих документов о взыскании материального ущерба, поэтому ему напомнили, что он имеет право обратиться в гражданский суд с заявлением о взыскании материального и морального ущерба.