Хоким Кумкурганского района Сурхандарьинской области Анвар Норматов отменил своё распоряжение, согласно которому хокимият безвозмездно получил от гражданина автомобиль Equinox. Об этом «Газете.uz» сообщили в Агентстве по противодействию коррупции Узбекистана.





Первым на подарок дорогого автомобиля 2023 года производства хокимияту обратил внимание журналист Шухрат Шокиржонов. Само распоряжение о принятии подарка было подписано 17 октября, однако сейчас оно скрыто, поскольку «в содержании данного документа имеются персональные данные, сведения об опекунстве и спонсорстве или другого рода сведения, которые являются конфиденциальными в соответствии с действующим законодательством».





Антикоррупционное агентство внесло представление 23 ноября об устранении причин и условий, которые могут привести к коррупции. После чего 30 ноября хоким отменил своё предыдущее распоряжение, при этом новый документ также был скрыт от общественности.

Отметим, что цена на Chevrolet Equinox в Узбекистане стартует от 408,4 млн сумов. Напомним, согласно постановлению Кабинета Министров от 29 апреля 2021 года, максимальная цена служебного транспорта, закреплённого за хокимами районов и городов, не должна превышать 1000 базовых расчётных величин (330 млн сумов), а объём двигателя — 2000 куб. см.

Напомним, в декабре 2021 года хокимият Ташкента безвозмездно получил от жительницы города автомобиль премиум-класса Mercedes-Benz S500 Hybrid. Тогда глава Антикоррупционного агентства заявил, что это не запрещено, признав это пробелом в законодательстве. Агентство сообщило, что подарки чиновникам урегулируют законом.