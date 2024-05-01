Чистая прибыль UzAuto Motors по итогам первого квартала 2024 года выросла до 1,29 трлн сумов, следует из финансовой отчётности компании на едином портале корпоративной информации.

Это в 4,7 раза больше показателя за январь-март прошлого года (272,6 млрд), а также в 2,8 раза, чем в первом квартале 2022 года (460,5 млрд).

Выручка увеличилась с 8,89 трлн до 11,69 трлн сумов (+31,4%), себестоимость выпущенной продукции — с 7,7 трлн до 9,3 трлн сумов (+20,8%).

При этом валовая прибыль компании составила 2,38 трлн сумов, превысив прошлогодний показатель в два раза (1,19 трлн), тогда как расходы увеличились лишь на 2% — до 1,05 трлн сумов.

В 2023 году компания UzAuto Motors заняла 81% доли на автомобильном рынке Узбекистана с производством 369,99 тысячи машин на 4,85 млрд долларов. ADM Jizzakh смогла получить 5,5%, а остальная часть приходится на импорт, включая ввоз 8948 автомобилей BYD на 291 млн долларов.

В первые три месяца этого года выпуск автомобилей в Узбекистане вырос до 91 тысячи, или в полтора раза.